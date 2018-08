Az amerikai énekesnő adja a nyárzáró koncertet Győrben Kelis Rogers amerikai énekesnő koncertje zárja a Négy Évszak Fesztivál nyári tematikus rendezvénysorozatát augusztus 24-én este a Városház téren a 11. alkalommal megrendezendő Győri Bornapok keretében - jelentette be a város polgármestere szerdán sajtótájékoztatón Győrben. Borkai Zsolt elmondta, hogy az összefogásból megvalósuló koncertnek egyfajta közösségformáló ereje van, ahogy a korábbi nyári rendezvényeknek is. Az ilyen események nagy jelentőséggel bírnak, mert meg tudják mutatni, hogy milyen értéket tud és szeretne a város közvetíteni, hogy elnyerje 2023-ra az Európa Kulturális Fővárosa címet.



Kelis Rogers első albuma 1999-ben jelent meg Kaleidoscope címmel, de az igazi sikert a 2003-as, Tasty című lemezen szereplő dal, a Milkshake hozta meg számára.



A győri nyárzáró koncerteken fellépett korábban mások mellett a The Straits, Lou Bega, a Kool and the Gang és Tom Jones is.

A zenei előadást követően tűzijáték lesz, rossz idő esetén pedig másnap tartják meg a koncertet.



A Győri Bornapok - Bor, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztiválon ezúttal is a kultúrát és a minőségi borfogyasztást népszerűsítik augusztus 23. és 26. között két helyszínen, a Dunakapu téren és a Széchenyi téren, ahol 16 hazai borvidék 61 pincészete kínálja borait - mondta a szervező Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója.



Tóthné Kardos Krisztina hozzátette, hogy a program a borlovagrendek felvonulásával kezdődik csütörtök kora este, a megnyitó pedig a Dunakapu téren lesz. Ezt követően négy napon át egymást váltják a zenekarok a két helyszínen felállított színpadon.



Fellép mások mellett a Magyar Rhapsody Projekt, a Sofia Balogh Band, Marge, Horányi Juli és a Swing a la Django, a The Bits együttes, a Mojo Workings, Jász Andris és barátai, valamint a Dániel Balázs Boogie Woogie Trió.



A fesztivál keretében választják meg Győr város idei borát, szombat délután pedig az Európai Borlovagrend Győri Legátusának öt új tagját avatják fel a Kármelita-templomban. [2018.08.07.]

