Gratulálunk! Fontos elismerést kapott Mahó Andrea A XXI. kerület 2012 óta július 18-át Csepel napjaként ünnepli, ennek alkalmából minden évben átadják a Csepel Örökség-díjakat is. Idén ebben a kitüntetésben részesült Mahó Andrea színésznő, énekesnő és Dr. Szentkirályi Aladár, a Fasang Árpád Zeneiskola Igazgatója. Mahó Andrea iskoláit Csepelen végezte, majd a Győri Nemzeti Színházban kapta első énekes szerepét. A következő évben az Operettszínháznál kapott főszerepet a West Side Storyban. Az igazi sikert az Operaház Fantomja c. musicalben nyújtott alakítása hozta el számára. 2003-ban az év musical énekesnőjének választották. Artisjus-díjas, három lemeze jelent meg.



"Csodás érzés volt, hiszen Csepelen nőttem fel, itt élnek a szüleim a mai napig, sőt mára a nagyszüleim is csepeliek voltak. Itt jártam iskolába, képviselve azt a kerületi majd országos szavalóversenyeken, és itt határoztam el, hogy színésznő leszek. Nagy öröm, amikor azon a helyen is elismerik a sikereimet, ahol a gyökereim vannak" - mondta Mahó Andrea.



A színésznő elmondta, hogy büszke a szerepeire, lemezeire, koncertjeire és a díjaira- de elsősorban arra, hogy mindezekkel egy kis örömet csempészhet a közönség életébe.



Mahó Andreát idén is számos helyen láthatják, de jelenleg leginkább a Madách Színház Rocksuli című darabjára készül, amelynek szeptember közepén lesz a bemutatója. A színésznő Miss Rosalie Mullinst, az iskola igazgatóját alakítja majd. [2018.08.07.]