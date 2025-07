Búcsú Markó Andrástól A zenész világ mély fájdalommal és megrendüléssel értesült róla, hogy életének 77. évében elhunyt Markó András rockzenész, dalszerző, énekes, a hazai könnyűzene egyik csendes, de elhivatott mestere. Olyan ember távozott most közülünk, akinek élete egybe forrt a színpaddal, a billentyűk világával és a közönség örömével. A Gemini együttes egykori oszlopos tagja, majd később a Markó Gemini Band vezetője volt, akivel legutóbb három hete még Balatonfüreden koncertezett. Halálhírét a zenekar hivatalos oldalán tették közzé. A Dankó Rádió is tisztelettel emlékezik rá: július 23-án, a Szív küldi szívnek szívesen című műsor keretében. A kezdetek: egy rádióerősítős gitáros fiú Markó András zenei útja korán kezdődött. Hatévesen már komolyzenét tanult Schilling Júliánál, majd a jazz világába Kertész Kornél vezette be. Zongorán, gitáron, furulyán játszott, első hangszerét egy csehszlovák Matador orgona, első „erősítőjét” pedig egy régi Pacsirta rádió jelentette. Ezek a képek egy másik korszakot idéznek, amikor a zene még nem hangtechnikáról, hanem szenvedélyről szólt. A Németvölgyi Általános Iskolából a sashegyi Arany János Gimnáziumba, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára vezetett az útja, de a szíve mindig a zenéhez húzta vissza. Egy zenész a világ és a közönség szolgálatában Az első zenekara a gimnáziumi Lux volt, majd következett a Memphis, aztán a legendás Gemini. A hetvenes évek végén egy rövid időre Delhusa Gjonnal duót alkotott, és játszottak az Omega, Fonográf, LGT, Skorpió előtt is, a korszak legnagyobbjainak előzenekaraként. A zene nemcsak szórakozás, hanem hivatás lett számára: 1971-ben hivatásos ének és zongora kategóriát szerzett. Külföldön is fellépett, többek között luxushajókon, ahol magyar impresszáriók révén kapott lehetőséget. A dal soha nem ér véget Amikor a Gemini megszűnt, a zenei lángot nem hagyta kihunyni: 1978-tól a Markó Gemini Band név alatt vitte tovább a műfaj hagyományát. Balatonfüredtől a budapesti báltermekig, egész nyáron, minden télen szórakoztatta a közönséget, ugyanazzal a lelkesedéssel, ahogyan fiatalként kezdte. A magánember, szerény háttérből a zene csillagai közé Apja, Dr. Markó Sándor jogászként dolgozott, édesanyja, Székely Mária pincérnő volt. Két testvére: Árpád és Judit. Első felesége Babos Valéria, jelenlegi társa pedig Fekete Ildikó. Fiuk, Markó Tamás, szintén a zenei pályát választotta, a családi örökség így tovább él. Egy élet, ami szólt – most elcsendesült Ő már nem jön többé színpadra, nem csendül fel új dal a hangján. De aki valaha hallotta játszani, aki látott egy nyári estén mosolyogni a zongora mögött, tudja: a zene örök, ahogy az emlék is. Nyugodjon békében, Markó András! Köszönjük a dalokat, a hangokat, az éveket. A csend lett most, a Te örök zenéd. „A zene az élet lehelete, s aki játszani tud vele, az örökké él a hangokban.” Tamás István [2025.07.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.07.23.]

Buy ECFMG Certification szolgáltatás » oktatás [2025.07.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu