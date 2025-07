MVM ZENERGIA 2025 - jegyek, infok itt Az MVM jubileumi, tizedik alkalommal megrendezett ZENERGIA koncertje várja az érdeklődőket 2025. augusztus 29-én, pénteken 18:30-tól a Papp László Budapest Sportarénában. A különleges eseményen ismét egyesülnek a zene, a látvány és a jótékonyság, valamint a klasszikus és egyéb zenei műfajok. A nagyszabású este célja nemcsak a felejthetetlen élmény megteremtése, hanem a jótékonyság támogatása is.



Az idei koncert minden eddiginél grandiózusabb helyszínen, Magyarország egyik legnagyobb arénájában kerül megrendezésre, így az érdeklődők nagy létszámban lehetnek részesei a jubileumi eseménynek. Jegyek már kaphatók:

A belépőjegyek értékesítése elkezdődött. Az érdeklődőknek érdemes mielőbb biztosítaniuk helyüket, hogy részesei legyenek ennek a különleges élménynek. Jegyek vásárlása az alábbi linken Az elmúlt évek sztárfellépői közül idén is fellép Rúzsa Magdi, Balázs János, Gubik Petra, valamint a Concerto Budapest szimfonikus zenekar Keller András vezényletével. Az est hangulatát tovább fokozzák még fiatal Junior Prima díjas művészek (Ács Dominika – fuvola, Gudics Marcell – dob, Gudics Martin – basszusgitár, Kéri Sámuel – basszusgitár, Láposi Dániel – ütőhangszer, Seidl Dénes – trombita), a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Vegyeskara (karnagy: Sapszon Borbála) és a Sárközy Collective is. A művészeti vezető ezúttal is Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Prima- és Junior Prima díjas, érdemes művész, az MMA rendes tagja. A zenei műsort a darabokhoz illeszkedő, egyedi vizuális élmény teszi még emlékezetesebbé, amelynek megálmodója Törőcsik Ambrus, az MVM ZENERGIA vizuális rendezője. Műsorvezető: Bősze Ádám Hangszerelők: Ott Rezső és Szüts Apor Jegyek itt [2025.07.25.]