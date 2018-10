Budapesten lép fel az X-akták sztárja A legendás sármőrrel 2019. február 11-én találkozhatunk a MoM Sportban a Danubius Music szervezésében. David Duchovny in Concert!

2019. február 11. Hétfő este 8.óra

Budapest, MoM Sport Amikor David Duchovny nevét meghalljuk mindenkinek a kétszeres Golden Globe-díjas amerikai színész, az X-akták, Fox Mulder ügynöke, a Kaliforgia Hank Moodyja és számos sorozat, sikerfilm főszereplője jut eszünkbe. Ezúttal nem a filmvásznon, és nem a képernyők előtt élvezhetjük játékát, hanem tanúi lehetünk muzikalitásának is. Az alternatív rock együttes énekeseként szinte fénysebességgel robbant be a zenei életbe, és hamar elnyerte a kritikusok, közönség elismerését és rajongását. Koncertjei során hatalmas sikereket arat és örömünkre nyilvánosságra hozták a 2019-es koncertturné állomásait, melynek keretében most először Budapesten lép fel a Hollywoody-i sztár és bandája. A legendás sármőrrel 2019. február 11-én találkozhatunk a MoM Sportban a Danubius Music szervezésében. A nagyközönség számára a jegyértékesítés pénteken szeptember 14-én 09:00h indul online a www.eventim.hu oldalon, valamint a TEX jegyirodáiban. [2018.10.26.] Megosztom: