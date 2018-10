Jön a Vörös rébék musical ballada - jegyek itt November 5-én a Papp László Budapest Sportarénában mutatják be az Arany János művéből készült alkotást. Derzsi György-Pesti Nagy Katalin-Arany János

Vörös Rébék című musical ballada, mely bár zenés színházhoz méltóan közérthetően fogalmaz csodálatos dallamokon át, de színészi mélységeivel megteremti azt a valódi színházi élményt, mely ezekre a kérdésekre keresi a választ. Arany János születésének 200. évfordulójára született Pesty Nagy Kati szívéből és tollából és Derzsi György lelkéből ez a musical-ballada. „A kultúra megőrzése akkor a legvalódibb, ha életben is tudjuk tartani. Életben pedig akkor tudjuk tartani, ha a múlt szavait ötvözni tudjuk a mai lelkületünkkel, gondolatainkkal. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy Arany János balladáját mi, a magunk életével és szellemiségével igazi színpadi művé formálhatjuk” - nyilatkozta a darab megálmodója az ősbemutató után. A Vörös Rébék, Arany János kései balladái közül a legeredetibb. A musical ballada szerkezetében is Arany nagyszerű versét veszi alapul s bár nem akarja a titokzatosságát, töredezettségét megtagadni, mégis szolgál egyfajta történeti magyarázattal, s olyan kérdéseket vet fel, melyekre minden nap keressük a választ, az élet, az erkölcs, a felelősség és a változás eredendő kétségeit feszegetve. Ezekre a kérdésekre reagál a színpadi változat, egyszerű szituációkban, emberivé varázsolva akár egy boszorkánynak hihető lény történetét, vagy varázsossá álmodva egy hétköznapi asszony meséjét. Hogy miért ez a műfaj? Arany nagy zenekedvelő volt sőt, ő maga is írt dalokat. A zene pedig, mint egy híd képez utat a közönség és a kultúra között. Olyan populáris műfaj ez, mely kortalan, örökzöld: mindig jó helyen és jó időben van, ugyanúgy, mint a kérdéseinkre keresett válaszok. Parádés szereposztás, a teljesség igény nélkül: Rébék: Kecskés Tímea

Pörge Dani: Pásztor Ádám

Pap: Turek Miklós

Kasznár: Homonnay Zsolt

Vetítésanimáció és vágás: Papp Pala László A vetítésben látható grafikai alkotásokat a tatai Szent Gellért Autista Lakóotthon alkotói készítették, Palástiné Viczena Katalin vezetésével, így ez a darab a gazdag képi világ segítségével ad lehetőséget az érzelmi gazdagság bemutatására, amiben a spektrumzavaros fiatalok megélik mindennapjaik és alkotásaik.



