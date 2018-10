Több mint zene! Lemezbemutató koncertet ad a Beyn Hayamim zenekar Lemezbemutató koncertet ad a Beyn Hayamim zenekar november 7-én az Erkel Színházban. Legyen Ön is tanúja annak, amikor az ősi, a tradicionális, a bibliai összekeveredik a szimfonikus-rockkal és akár az operával. Hallgassa meg, hogyan talál rá a funky a progresszív világzenére, jöjjön el arra a koncertre, ahol a muzsikusok, akár egy jazz koncerten többször kapnak főszerepet. A Beyn Hayamim zenei sokszínűséggel és összetettségével a Teremtő világát és az Ő Tóráját akarja utánozni. Nézzék meg azt a showt, ahol izraeli örökzöld dallamok együtt hallhatók Dávid zsoltáraival és a középkor imáival. Négyezer év két órában. Több mint zene! A Beyn Hayamim ars poeticája A teremtés és az élet megünneplése, valami nagyon közel-távoli, ismeretlen, de mégis oly ismerős, jobb bemutatása, megismertetése. Beyn Hayamim, egyik jelentése „Tengerek között”. Neve más jelentés variációival, maga kínál egy kimeríthetetlen és misztikus értékforrást. Beyn Hayamim egyszerre utal, eufemisztikusan Közép-Európára, a zsidóság harmadik felemelkedésének és megerősödésének helyszínére, de jelentheti magát a Szentföldet is, mint tengerek közötti vidéket, vagy akár a teljes földkerekséget. Alternatívaként még „Napok között”-nek is olvasható, mely olvasat a variánsával magában hordozza azt a kortalan történelmi látásmódot, amit a zenekar képvisel. A repertoár a teremtés és a benne élő teremtmények lehetőségeiről, a békéről, harmóniáról és a szavak súlyáról és azok teremtő erejéről szól. A dalokhoz Fináli Gábor rabbi fűz magyarázatot. Nem hittérítés, hanem megismertetés a zenekar célja. Az ősi tanítás pozitív, életigenlő üzenetének az átadása és azok által a világ jobbá tétele. Egy kis számmisztika: Mózes II. könyve alapján a zsidó jelképrendszerben a tizenhárom a szeretet és a kegyelem száma. Ami megfordítva is igaz, mert a szeretet szónak a héberben a gematrikus értéke tizenhárom, míg a négybetűs Istennév numerikus értéke a huszonhat, azaz kétszer a szeretet. Egész „véletlenül”, a Beyn Hayamim is tizenhárom tagból áll, persze az állandó vendégeikkel ez sokszor akár 17 főre is bővülhet. A Beyn Hayamim első lemezén 10 dal szerepel, amiből az egyik dal 4 tételes, így lemezükön is végső soron 13 dal szerepel! Jegyek Ha érdekli Önt a zsidóság 4000 éves történelme, annak misztikus üzenete, ha hívőként, vagy ha a történelmet formáló hatása miatt kedveli és tiszteli a Bibliát, ha érdekli a modern Izrael, szereti az egzotikumot, a távoli tájak, eldugott világok dallamvilágát, akkor biztos, hogy nem fog csalódni. Az élmény Önnel marad örökre! [2018.10.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Billentyűst keresünk. zenekar [2018.10.25.]

