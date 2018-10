Új albummal tér vissza Michael Bublé Két év után az eddigi legérzelmesebb albumával tér vissza a négyszeres Grammy-díjasénekes, Michael Bublé. Az új lemez címe , vagyis Love, amelyről a When I Fall In Love már elérhető a zenemegosztókon.



Bublé 2016-ban vonult vissza, miután 3 éves kisfiánál rákot diagnosztizáltak. A gyermek felépülése után teljes erőbedobással tér vissza karrierjének legérzelmesebb anyagával. „Nem számítottam arra, hogy valaha is újra zenélni fogok, az egész életem megváltozott az elmúlt két évben. Minden percemet a feleségemmel és a gyerekeimmel akartam tölteni, rajtuk volt a hangsúly. Ebben az időben annyian voltak mellettünk, imádkoztak értünk, hogy az egész életfelfogásom megváltozott. Megtanultam, hogy mennyi szeretet és emberség van a világon és azt éreztem, hogy ezt a zenémen keresztül is meg kell mutatnom. Ezekben a dalokban mindez megtalálható. Nagyon büszke vagyok erre az albumra." -mondta Bublé. A korongon két duett is helyet kapott, az egyikben Bublé a Legnagyobb showman című film betétdal énekesével, Loren Allreddel zenél, a másik dalban pedig a többszörös Grammy-várományos, Céline McLorin Salvant sokszínű hangja csendül fel. [2018.10.10.]