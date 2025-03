Ötzenekaros death metal / deathcore turné élén érkezik márciusban a Suffocation

Ötzenekaros turné élén érkezik Budapestre a 35 éves New York-i death metal zenekar, a Suffocation, hogy élőben is bemutassa legutóbbi, brutálisan meggyőző lemezét. Terrance Hobbs-ék mellett még egy amerikai death metal csapat, a Fuming Mouth, és három kanadai deathcore alakulat, az Angelmaker, a Carcosa és a Mélancolia lép majd fel március 12-én a Barba Negrában.

Valamivel több, mint egy éve jelent meg Suffocation kilencedik nagylemeze, a Hymns from the Apocrypha. A New Yorkból indult technikás, brutális death metal zenekarnak ez volt az első nagylemeze, amin Terrance Hobbs gitáros, Derek Boyer basszeros, Charles Erigo gitáros és Eric Morotti dobos mellett már az új vokalista, Ricky Myers hallható. Boyer elmondása szerint a lemez a korábbiaknál természetesebb, felszabadult érzetet kelt; amit elősegített az is, hogy hagyományos eszközökkel, a zenekar saját stúdiójában rögzítették, Christian Donaldson hangmérnök és Dominic Grimard közreműködésével. A borítót a görög illusztrátor, Giannis Nakos (Vomitory) készítette.

A lemez dalait nagyjából másfél hónap alatt rögzítették, de a dalszerzés már 2019-ben elkezdődött. A szövegvilágot az egyedi stílusú frontember, Myers alakította ki. A címadó Hymns from the Apocrypha az emberiség pusztulását boncolgatja, míg a Perpetual Deception Jézus és az általa elhozott „folyamatos megtévesztés” témáját dolgozza fel, egyfajta visszautalásként a klasszikus Suffocation-dalra, a Jesus Wept-re. Az Immortal Execration a mélyen gyökerező öngyilkossági gondolatokat és az emberiségre hagyományozott kegyetlen sorsot járja körbe. Myers brutális előadásmódja különösen a Seraphim Enslavement és a Delusions of Mortality dalokban emelkedik ki, és tökéletesen passzol a gonosz, súlyos dalszövegekhez.

A Long Islanden, 1988-ban alakult együttes olyan lemezekkel írta be a nevét a death metal történetébe, mint a ’91-es Effigy of the Forgotten, a Breeding the Spawn (1993) és a Pierced from Within (1995), de a nyolcéves kihagyás után készült lemezek, mint a Souls to Deny (2004), a Suffocation (2006) vagy a Pinnacle of Bedlam (2013) is nagyot szóltak. A csapat több mint 2000 koncertet adott már a világ szinte minden részén. „Sosem gondoltam volna, hogy ez egy 35 éves utazás lesz, de nagyszerű, hogy idáig eljutottunk! Rengeteg zenekarral, rajongóval és baráttal találkoztunk az évek során. Inspiráló az a támogatás, amit kapunk. Reméljük, hogy a Suffocation további 100 évig a figyelem középpontjában marad!" – mondta el Hobbs nemrég.

A turné a műfajra jellemző módon igazi seregszemle lesz, hiszen még négy zenekart ismerhetünk meg március 12-én a Barba Negrában. A headliner előtt játszik egy kanadai deathcore zenekar, az Angelmaker: a 2011 óta működő vancouveri hatos legutóbbi lemeze a 2022-es Sanctum, de tavaly ősszel kijöttek egy friss dallal is, amin már az új énekes, Ian Bearer szerepel.

Itt lesz még a 2013-ban indult Fuming Mouth Massachusetts-ből, akik death metal, hardcore, de akár crust punk elemeket is beépítenek a zenéjükbe. Legutóbbi lemezük a Last Day Of Sun 2023-ból, de friss dalokkal, kislemezekkel is időről időre jelentkeznek… a klipjeik közül az I’ll Find You a legütősebb.

A Carcosa szintén Vancouverből érkezik. A négytagú deathcore csapat többel között a TikTokon szerzett ismertséget humoros, de közben brutális hangzású videóival, mint amilyen a Righteous Man klipje is.

A nyitózenekar a dallamos blackened deathcore zenével felbukkanó Mélancolia lesz, akik HissThroughRottenTeeth című debütalbumukat 2023-ban adták ki, rajta az [Inure] című dallal.

A Concerto Music bemutatja: Embrace The Suffering EU Tour

2025. március 12., szerda 18 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Suffocation, Angelmaker, Fuming Mouth, Carcosa, Mélancolia koncertek

Belépő: 9.500 Ft, a koncert napján 10.500 Ft

[2025.02.28.]