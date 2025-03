Megérkezett a Carson Coma új dala A "Daddy Said No" a san marinói Eurovízió első elődöntőjén debütált, mától pedig már a hazai közönség is bátran fogyaszthatja a képzelt vagy valós zsarnok apáról szóló számot. "A san marinói jelentkezéssel az volt a célunk, hogy nemzetközileg is felhívjuk a figyelmet arra, hogy Magyarország – apánk kérésére – évek óta nem indul az Eurovízión." – mondta Fekete Giorgio a jelentkezésről. "Mi már azzal nagyon boldogok vagyunk, hogy kimehettünk San Marino-ba mindezt elénekelni, és most örömmel osztjuk meg a dalt a hazai közönséggel is" - tette hozzá az énekes. Magyarország 2019 óta nem indul az Eurovíziós fesztiválon, ezzel megvonva esélyt a magyar előadóktól, hogy megmutassák tehetségüket egy szélesebb nemzetközi közönség előtt. Az együttes ez ellen a döntés ellen lázadt új, "Daddy Said No" című számával, amely mától már elérhető YouTube-on és a streaming platformokon. A Carson Coma a san marinói szál mellett az itthoni karrierjét is építi tovább: péntekig (február 28.) lehet még jelentkezni a Palántaprogramra, amellyel hazai pályakezdő együtteseket támogatnak a bandatagok. Az angol nyelvű megjelenést magyar nyelvű dalok követik hamarosan, amelyekből már fel is csendülhet egy szám a közelgő Nagy Carson Coma Reunionon, május 23-án a Budapest Parkban. Fotó: Budapest Park - Wertán Botond [2025.03.01.] Megosztom: