Lemezbemutatóval érkezik márciusban a 10 éves Serious Black Nagyszabású tavaszi turnéra indul a 10 éves Serious Black, hogy népszerűsítse új, Rise Of Akhenaton című albumát. A dallamos power metal zenekar a március 16-ai, budapesti állomásra hozza a Rigorious és az Autumn Bride nevű csapatokat is, akik szintén friss lemezzel érkeznek. Az Analog Music Hallba meghirdetett estére a Dirkschneider koncertjeggyel rendelkező rajongók extra kedvezményes, 999 forintos belépővel juthatnak be. A Serious Black basszusgitárosa, Mario Lochert így foglalta össze a zenekar eddigi pályafutását: „10 év, 6 slágerlistás album, több mint 250 koncert, fesztivál és show világszerte. Visszatekintve rengeteg emlék elevenedik meg bennem. Személy szerint nagyon várom a tavaszi fellépéseinket, nemcsak azért, mert ez a mi születésnapi headliner-turnénk, hanem mert régi zenész barátainkat hozzuk magunkkal. Szerezzétek be a jegyeket, és ünnepeljük együtt egy felejthetetlen power metal bulival, kemény riffekkel és himnuszokkal!” Az ősszel megjelent friss lemez, a Rise Of Akhenaton maga is a 10 éves pályafutás megünneplését szolgálja, ahogy arra már a cím is utal, hiszen anno az áttörést meghozó egyik első daluk az Akhenaton volt. Mario elmondása szerint „most eljött az idő, hogy életre keltsük Akhenatont és hadseregét az új albummal. Ennek az utazásnak pedig nem is lehetne jobb kezdést találni, mint azt a dalt, amely minden heavy metal rajongó életérzését, szenvedélyét és a zene iránti szeretetét tükrözi…. Ez a Metalized!” A friss lemezen a zenekar közelmúltját jellemző progresszív irányvonal helyét ismét a fogós dallamok vették át, az a tiszta, klasszikus power metal, amely egykor híressé tette a Serious Blacket. Ebben sokat segít a pár éve csatlakozott énekes, Nikola Mijic is, akinek kifejező hangja és ösztönös dallamérzéke igazi lendületet ad a daloknak. Nikola egyébként a Vajdaságban született, részben magyar származású, így a hazai koncerten a rajongók magyar felvezető szövegekre is számíthatnak. A turnén érkezik még a 2015 óta működő, osztrák szimfonikus metal zenekar, az Autumn Bride is. A Suzy "Alison" Q által vezetett csapat zenéjét ütős és súlyos riffek jellemzik, amik izgalmas és érzelmes dallamokkal, atmoszférikus hangszereléssel és mélyreható dalszövegekkel egészülnek ki. Bedtime Stories című nagylemezük tavaly jelent meg. A nyitózenekar a 2021 óta működő Rigorious lesz: a német heavy power metal csapat zenéjét a monumentális, nagyzenekaros betétek és szintifutamok mellett Luka Remus énekes különleges, három oktávot átívelő orgánuma teszi egyedivé. Kingdom Unfold című lemezük idén jelent meg, rajta Bathed In Blood című dallal. A három zenekar március 16-án lép fel az Analog Music Hallban. A koncertre azok, akik Udo Dirkschneider és zenekarának március 2-ai koncertjén is ott lesznek, extra kedvezményes, 999 forintos áron válthatnak jegyet. A Concerto Music bemutatja: Metalized World Tour

2025. március 16., vasárnap 18 óra

Budapest, Analog Music Hall

Serious Black, Autumn Bride, Rigorious koncertek

Belépő: 5.900 Ft, március 1-től 6.900 Ft. Dirkschneider (2025.03.02.) jeggyel rendelkezőknek a jegy ára 999 Ft.

