100 jelentkezőből választja ki Miladyjét a Szegedi Szabadtéri Játékok A Szegedi Szabadtéri Játékok megtartotta A 3 testőr női főszerepére, Milady De Winterre kiírt castingját. Szente Vajk rendező, Károlyi Kati zenei vezető, Turi Lajos Péter koreográfus és Barnák László főigazgató száz jelentkezőből húsz kiválasztottat hallgatott meg az intrikusnő komplex szerepére. A 3 testőr című, idei nagyprodukciója egyik legfontosabb karakterének megformálóját keresi a Szegedi Szabadtéri Játékok. Milady De Winter szerepére januárban írták ki a nyílt felhívást. Az ármányos, tetterős alak a musical egyik központi figurája, akinek színpadi jelenléte a produkció egész hangulatát meghatározza, ráadásul a Bolland-fivérek és André Breedland kifejezetten izgalmas, ám nehéz zeneiségű szólamot írt számára. A magabiztos, kiváló hangi adottságok mellett komoly szerepformálási készséget is követel, hiszen a kiválasztottnak a rejtélyes múltú nőalak jellemének finomságait, érzékeny oldalát is meg kell majd mutatnia a Szabadtéri Játékokon. A szerep jelentőségéhez mérten szigorú követelmények ellenére csaknem száz színművésznő jelentkezett, akik között ígéretes pályakezdők és tapasztalt színpadi művészek egyaránt. A casting alkalmával Szente Vajk rendező, Károlyi Kati zenei vezető, Turi Lajos Péter koreográfus és Barnák László, a Szegedi Szabadtéri Játékok fesztiválját megvalósító Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója a jelentkezések közül előzetesen kiválasztott mintegy húsz pályázóval találkozott Budapesten. Egyesével hallgatták meg a behívott jelentkezőket az Erkel Színház színpadán, akik a Milady legfontosabb, egyúttal leginkább énektudást próbáló szólódalával igyekeztek meggyőzni az alkotókat rátermettségükről.

A meghallgatott művészek egytől egyik remekül helyt álltak, Barnák László főigazgató azonban hangsúlyozta a feladat nehézségét, hiszen elmondta, zenei felkészültség, a játék és a személyiség izgalmassága is szükséges volt ahhoz, hogy a döntéshozók igazán felfigyeljenek a jelöltre: „Ez is azt mutatja, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok új bemutatójában a női főszerepet elénekelni többet jelent, mint hogy valakinek jó hangi adottságai, alkata van, hiszen olyan személyiséget is keresünk, aki Miladyként rendelkezik valami olyanfajta titokkal, az elvarázsolás képességével, ami azért ritkán párosul a remek énektudással." A készülő produkció korunk szűrőjén át ábrázolja majd a 17. században játszódó eseményeket. Így a korhűség megtartása mellett is fontos, hogy a nézők mai szemmel is dögösnek, belevalónak, ravaszságát, erejét és női bájait egyaránt könnyűszerrel bevetni képes végzet asszonyának lássák Milady De Winter karakterét. Szente Vajk elárulta, koncepciója, akárcsak a címszereplő muskétásokéról, úgy a Milady karakteréről is le szeretné fejteni az évek alatt rárakódott archetipikus ábrázolás rétegeit, és egy élő, a regénybelihez mégis közel álló szereplőt színpadra vinni: „A Miladyben, nagyon sok, és ez talán furcsán hangzik, ártatlanságot látok, hiszen az ártatlanság mögött rejlik az a meggyőződés, ami az ő helytelen cselekedeteit hozza. Közben egy fiatal lányt látok, egy megnyerő embert. A személyisége megnyerősége nagyon fontos, hogy kaméleonként belebújik bizonyos szerepekbe, és ezért hisszük el, amit mond. Ha eleve egy gonosz embert látunk, nincs miért beleszeretni, nincs miért hinni neki, hagyni magunkat manipulálni. Szerintem az ilyen típusú személyiségek azzal nyernek, hogy nagyon meggyőzőek. Ilyen színésznőt kell keresnünk, akiben benne van ez a nagyon erős őszinteség, aminek lehet hinni." A kiválasztott színésznő az Ember Márk, Koltai-Nagy Balázs, Brasch Bence, Veréb Tamás által megformált testőrök ellenlábasaként, a Feke Pál által életre keltett Richelieu bíboros ügynökeként, a Kovács Gyopár-játszotta Constance ellentpontjaként lép majd a Dóm tér színpadára. Arra, hogy a kiváló pályázók közül ki bizonyult a legalkalmasabbnak a Milady szerepére, ki győzte meg kiállásával, énekhangjával, karakterjátékával a rendezőt és a főigazgatót, kicsivel később derül fény. A végeredményért érdemes tehát figyelemmel kísérni a Szegedi Szabadtéri Játékok felületeit!

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Zsiros Aliz [2025.02.27.]