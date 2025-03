Újabb nemzetközi sztárokat jelentett be a SZIN Tovább bővült a Coca-Cola SZIN idei nemzetközi fellépőinek listája. Becky Hill és Lost Frequencies mellé a napokban csatlakozott a house úttörőjeként ismert, GRAMMY-jelölt olasz DJ formáció, a Meduza, a világ legrangosabb színpadain állandó vendégként szereplő Sam Feldt, vagy a Magyarországon először itt fellépő, jellegzetes szőnyegmaszk mögé bújó titokzatos fiatal művész, Carpetman. A SZIN négy, teljesértékű fesztiválnapot kínál - meglehetősen zsebbarát áron - augusztus 27-30. között Szegeden, ahol a legnagyobb hazai kedvencek is elbúcsúztatják majd a nyarat. Az már korábban kiderült, hogy augusztus végén Szegedre érkezik az Egyesült Királyság egyik legkiemelkedőbb tehetsége, Becky Hill, valamint a többtízmilliós havi Spotify-hallgatóval büszkélkedő szuperproducer, Lost Frequencies.



Hozzájuk csatlakozott most újabb három nemzetközi sztár. Elsőként álljon itt az olasz Meduza. A DJ formáció jellegzetes hangzásvilágával hatalmas rajongótábort tudhat magáénak. Debütáló slágerük, a Peace of Your Heart után közel 20 milliárd streamelést zsebeltek be. Bejárták a világ legnagyobb eseményeit, köztük az Elrow, Tomorrowland, EDC és Coachella színpadait és most Magyarországra a Coca-Cola SZIN-re is ellátogatnak.

A holland származású Dj, Sam Feldt több mint 10 éve a house közismert alakja. Az elmúlt években egyre sikeresebb együttműködést tudhat magáénak, melyek közül kiemelendő a 2023-as Crying On The Dancefloor, amely 2024 márciusára elérte a 100 millió streamet. Az elektronikus zene folyamatosan fejlődő világában Sam Feldt státusza megingathatatlan, útja a zene és az innováció iránti fáradhatatlan szenvedélyéről tanúskodik, amit ma már a világ legrangosabb színpadain tapasztalhat a közönség.

Carpetman egy titokzatos fiatal művész, aki arról ismert, hogy egy jellegzetes szőnyegmaszk mögé bújva lép fel. Zenéje a house és a blues metszéspontjában áll, és gyakran kísérletezik a hangzások széles skálájával. Ez a sokoldalúság nyilvánvaló a Struggling By Myself című EP-jén és a Shades Of Gray című dinamikus számban, amely megmutatja, hogy képes feszegetni a határokat és valami igazán egyedit alkotni. Feltörekvő státusza ellenére Carpetman máris lenyűgöző mérföldköveket ért el. Első, jegyet váltó szóló koncertje Bahreinben telt házas siker volt, ami jelentős lépést jelentett az útján. A Spotify és az Apple Music közel 40 millió együttes streamelésével Carpetman egy ígéretes művész, aki készen áll arra, hogy a globális színpadon is magával ragadja a közönséget.



És sorra jelentkeznek már be a hazai fellépők is a Coca-Cola SZIN-re, a mostani bejelentés 27 nevet számlál, köztük önálló produkcióval először a nyárzáró fesztiválon Desh és a szintén SZIN-szűz Filo. Íme a mostani magyar felhozatal teljes listája, amihez hamarosan csatlakoznak majd a többiek is: AWS, Beton.Hofi, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, bongor, Bruno x Spacc, BSW és a Gang, Carson Coma, Coronita X SZIN, Desh, Dzsúdló, Ekhoe, Elefánt, Filo Live, Follow the Flow, Ganxsta Zolee és a Kartel 30., Honeybeast, Jazzbois, KKevin, L.L. Junior Live, Lil Frakk, Manuel, Metzker Viktória & Friends, Moriones, Parno Graszt,Sisi, Wellhello.