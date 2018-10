Három jelentőspróbatétel vár Hobo-ra Hobo aktívabb, mint valaha – a következő fél évben három jelentős próbatétel vár rá. Az első mindjárt október 14-én a Barna Negra Music Clubban volt, ahol vadonatúj Hé, Magyar Joe című dupla lemezét mutatta be. Az album a Vadászathoz vagy a Circus Hungaricushoz hasonlóan összefüggő mű, amely Magyar József villamosvezető szomorú történetét mondja el 29 dalban, 120 percben. A zenéket Igali Csanád, Kiss Zoltán és Pengő Csaba írta. Gál István dobossal kiegészülve ők játszanak a felvételeken és Besenyei Csaba szájharmonikázik. A lemezt a legutóbbiakhoz hasonlóan a Grund Records gondozza és rövidesen, még az idén megjelenik. Tehát ezeket a dalokat először élőben, ezen a koncerten hallhatják a rajongók. - Az alapötletet a Jimi Hendrix által híressé tett, majd a HBB-ben magyar nyelven is előadott „Hey Joe” adta. – írja ajánlójában Hobo. - Ha nekem lehet amerikai nevem, a „Hobo”, akkor „Joe” miért ne lehetne magyar? A többi magától jött. Születés, gyermekkor, első szerelem, házasság, megcsalatás, gyilkosság, börtönévek, lelkiismeretfurdalás, bűnbánat, Isten keresése, szabadulás és reménytelen helykeresés ezen a káprázatos mai Magyarországon.” Bár Hobo a dalok szövegeit eredetileg csak a lemezre, valamint koncertekre szánta, Vidnyánszky Attila olvasva azokat jelezte, hogy az anyagból kétszereplős darabot szeretne rendezni a Nemzeti Színházban. A bemutatóra november 17-én a színház Gobbi Hilda stúdiójában, a zenekar részvételével kerül sor. Hobo társa Rácz József beregszászi színész lesz, akivel a „Gulag virágai”-ban is játszott. A harmadik megpróbáltatás pedig már tavasszal, március 30-án, a Budapest Arénában vár rá, ahol „Viharban születtem” című életmű koncertjének keretében eljátszhatja több évtizedes pályájának legsúlyosabb és legmulatságosabb darabjait. Kísérletet tesz arra, hogy felmutassa a blues, a rock and roll és a költészet kapcsolatát abban az értelemben és modorban, ahogy azt gondolta, csinálta és csinálja a mai napig is. A műsor nemcsak a Hobo Blues Band felidézéséből áll - bár Póka Egon, Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula is ott lesznek - , hanem versek, monodráma részletek, szólómunkák, blues és rock tradíciók és a legújabb album, a „Hé Magyar Joe” legfontosabb dalai is elhangzanak majd. [2018.10.16.] Megosztom: