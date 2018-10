Kiderült, hogy ki lesz Rhoda Scott magyar sztárvendége Zeffer András, a P. Mobil egykori tagja, a RockBand és a Mobilmánia vezetője léphet fel november 11-én a Papp László Budapest Sportarénában a 80. születésnapját ünneplő Rhoda Scottal. Hihetetlen, de igaz: a Hammond-orgona mezítlábas királynője idén ünnepeli a 80. születésnapját. Idén ősszel a Lady Quartet néven megismert formációban Rhoda Scott és három jazz tehetség érkezik a magyar fővárosba, ahol egy új oldalát is megmutatja az orgonista ikon. A november 11-i koncertjén egy magyar sztárvendége is lesz Zeffer András személyében, akit most jelentettek be a szervezők. "Amikor megkaptam a felkérést Guba Gábortól a Danubius Music vezetőjétől, először nem hittem a fülemnek. Azt gondoltam, hogy tréfa, de amikor másodszor is rákérdezett, persze azonnal rávágtam, hogy „megyek!” Rhoda Scott egy igazi világsztár, hatalmas gesztus és bizalom tőle, hogy a programjába beletervez egy számára ismeretlen muzsikust, ráadásul én a rock műfajból érkezem. Ha lehetek őszinte, remeg a lábam és nagyon izgulok is, de azt hiszem, hogy ez természetes. Ilyen sztárral együtt muzsikálni az rendkívüli megtiszteltetés számomra. A zene és a zenélés öröme, az együtt muzsikálás határtalan boldogságot ad nekünk, amit mi a színpadról remélhetőleg tovább adunk a közönségnek" - mondta Zeffer András, a P. Mobil egykori tagja, a RockBand és a Mobilmánia vezetője. András a saját műsora mellett közös dalt is előad majd a Hammond-orgona mezítlábas királynőjével. "Már megtörténtek az előzetes egyeztetések. A managemant megadta Rhoda Scott-nak az elérhetőségeimet. A napokban várom a hívását, hogy telefonon is tudjuk egyeztetni a közös dalokat. Én úgy gondoltam, hogy mindegyik dalt, amit összerakunk, ketten játszunk majd, így még érdekesebb hangzást produkálunk a két Hammond orgonával. Ami érdekesség lesz, hogy 2 dalt nem csak orgonálok, hanem énekelni is fogok. Természetesen a művésznővel lesz két próbánk is, nekem már ez is óriási élmény. A napokban már elkezdtem a saját próbáimat, az orgonámat most teljes mértékben felújítottuk. Semmi máshoz nem hasonlítható hangján a mai napig többször elcsodálkozom" - tette hozzá Zeffer András. Jegyek itt [2018.10.16.] Megosztom: