Rekordszámú mű született a rangos zeneszerzőversenyére Miranda Liu hegedűművésznő, a Central European String Quartet (CESQ) alapító-első hegedűse 2018 júliusában hirdette meg kvartettjével a nemzetközi zeneszerzőversenyt. A Magyarországon élő, amerikai születésű művésznő a Concerto Budapest egyik – és egyben Magyarország legfiatalabb - koncertmestere, számos külföldi fellépése során azt tapasztalta, hogy nagy igény van a közönség részéről is új művek iránt, művészként pedig nagy kihívást jelent ilyen módon támogatni és bemutatáshoz segíteni új zenei kompozíciókat. Minden várakozást felülmúlt a beérkezett pályaművek rekordszáma, amelyekből az első fordulóban a kvartett tagjai választották ki a döntősöket (Miranda Liu, Soós Máté, Haruka Nagao, Szabó Judit), a döntőben pedig az Erkel- és Bartók-Pásztory díjas Tihanyi László zeneszerzővel együtt bírálták el a legjobbnak ítélt pályaműveket. A nyertes kompozíciót a kvartett 2019 februárjában a verseny gálakoncertjén tűzi először műsorára. A versenyre bármely országból érkezhettek művek, és bármely korú és tapasztalatú zeneszerző beadhatott pályamunkát. Az elbírálás anonim volt, a zsűri bírálatkor nem látta a szerzők neveit. Összesen 75 pályamű érkezett 27 országból: Ausztriából, Bulgáriából, Kanadából, Kínából, Kolumbiából, Ciprusról, Angliából, Finnországból, Franciaországból, Németországból, Görögországból, Hollandiából, Magyarországról, Írországból, Izraelből, Olaszországból, Japánból, Litvániából, Makedóniából, Malajziából, Új-Zélandról, Lengyelországból, Romániából, Oroszországból, Szerbiából, Szlovéniából és az Amerikai Egyesült Államokból. A verseny eredményét 2018. október 12-én este tették közzé a kvartett honlapján (https://www.centraleuropeanstringquartet.com). Leonardo Mezzalira olasz zeneszerző Quartetto del pulsare e dell' affiorare c. műve nyerte el leginkább a zsűri tetszését. Az első mellett a második és a harmadik helyezett, valamint négy küldöndíjas is pénzdíjat kap, ezen felül a győztes pályamű – klassszikus művek társaságában - legalább három koncertelőadáson elhangzik a 2018/19-es évadban a Central European String Quartet előadásában. A verseny eredménye: 1. díj: Leonardo Mezzalira (Olaszország) "Quartetto del pulsare e dell' affiorare" (2018) 2. díj: Johannes X. Schachtner (Németország) "Vor Anker" – Streichquartett (2018) 3. díj: Zámbó Jonatán (Magyarország) "14 bagatell" (2018) Különdíjak: · Zsűri különdíj: a zsűri nem adott ki · Pacsirta Díj: Krasimir Draganov Taskov (Bulgária) "Charmed Lark" (2018) · Különdíj a leginnovatívabb pályamű számára: Amy Brandon (Kanada) "Aperture" (2018) · Különdíj a legszórakoztatóbb pályamű számára: Xubin Ma (Kína) „The Lark from Buenos Aires" (2018) · Zeneakadémia Alapítvány Díja: Balogh Máté (Magyarország) Lerchenquartett – Hommage a J. Haydn (2018) A Zeneakadémia Alapítvány Díját a kuratórium Balogh Máté doktorjelöltnek ítélte. A kvartett célja a versennyel többek között az is volt, hogy a verseny publicitását felhasználva reflektorfénybe állítsa a mai zenét és az élő zeneszerzőket, és ilyen módon támogassa a vonósnégyes repertoárjának szélesítését. A 2018/19-es évadban a Central European String Quartet koncertjein többek között Bartók IV. és V. vonósnégyese, valamint Beethoven, Brahms, Debussy, Dvorak, Haydn, Janacek és Smetana művei szerepelnek, de a kvartett repertoárjában fontos szerepet játszik a kortárszene is. Miranda Liu szólistaként is gyakran koncertezik különböző zenekarokkal, február elején majd Kailforniában ad koncertet, ahol Brahms kettősversenyét játssza. A kiválasztott nyertes pályaművet 2019. február 24-én mutatják be az Óbudai Társaskörben, ahol a koncert első felében a nyertes darab ősbemutatója mellett Haydn és Vaughan Williams pacsirtás darabjai csendülnek fel. A koncert második felében pedig Brahms f-moll zongoraötöse lesz hallható a CESQ előadásában Borbély László zongoraművész közreműködésével. Jegyek kaphatók hamarosan az Óbudai Társaskör weboldalán. [2018.10.16.]

