Apáca Show az Operettszínházban - képekben

A zenés előadást a 90-es évek ikonikus filmvígjátéka ihlette, amelyet először a Broadwayn a film főszereplője, Whoopi Goldberg mutatott be. A darabot eddig 18 országban állították színpadra, és több mint 6 millió néző látta. A Szegedi Szabadtéri Játékok után, most a Budapesti Operettszínház színpadán is megtekinthető a musical. A produkció októbertől országos turnéra indul, érintve Pécset, Miskolcot, Zalaegerszeget, Nyíregyházát, Szombathelyet, Veszprémet, Debrecent és Győrt.

Apáca show egyik szereposztás - klikk a fotóra

Apáca show másik szereposztás - klikk a fotóra

[2018.10.22.]