Hosszú idő után ismét Budapesten a P. Box! A magyar hardrock egyik emblematikus formációja első ízben lép a Legenda Sörfőzde színpadára. Az idei év utolsó budapesti Pandora's Box koncertje a tőlük megszokott minőségi muzsikálás mellett meglepetést is tartogat… „A zene mindenekfelett" – hangzott el nemegyszer a Pandora's Box kétszeres alapítójától, Cserháti Istvántól, aki előbb Bencsik Samuval 1980-ban, majd 2000-ben Koroknai „Kori" Árpád énekessel, Sándor „Günter" Józseffel (gitár) valamint a basszusgitáros Ferenczi „Cézi" Tiborral (Bodó Tamás dobos ma külföldön él) vágott neki Jerikó falainak. Pityi 2005-ös égiekhez való távozása után Szabó Krisztián billentyűssel, majd utóbb Kiss Konrád dobossal folytatták a megkezdett utat, amelynek során a nyolcvanas években gyökerező hard rockot ötvözték a mai kor kihívásainak megfelelő keményebb hangzásvilággal. Mindezt kiválóan tükrözi a 2015-ben boltokban került Mindenekfelett album, valamint a határon innen és túl adott koncertek, amelynek sikerei visszaigazolják az öt kiváló muzsikus törekvéseit. A debreceni formáció 2018. október 20-án 20 órai kezdettel – első alkalommal – Budapest egyik legkedveltebb rock-klubjában, a Legenda Sörfőzde Centerben (1163 Bp. Kövirózsa u. 8/C) lép színpadra, ahol a kihagyhatatlan emblematikus P. Box-nóták mellett a XXI. században írt, és komoly sikert magáénak tudható albumok legfontosabb tételei is megszólalnak majd. S, ha hinni lehet a fiúknak, a zenekar ez évi utolsó budapesti koncertjén a régi, valamint új rajongói számára kisebb meglepetéssel is készülnek… web: www.pbox.hu facebook: https://www.facebook.com/pandorasbox.pbox/ esemény: https://www.facebook.com/events/478395052673799/ Legenda esemény: https://www.facebook.com/pg/LegendaSorfozdeCenter/events/?ref=page_internal -Hegedűs István- [2018.10.17.]