Izgalmas alkotás született - Senával készített duettet Mihalik Ábel Cruel Tea című dalával indítja útjára Mihalik Ábel szólóprojektjét, az Abel Labelt, ráadásul nem is akárki a társa ezen az úton az első lépéseknél. Duett partnere az Irie Maffiából jól ismert Sena Dagadu, akivel közösen invitálnak meg minket egy kellemes - vagy inkább kegyetlen délutáni teázásra. Mihalik Ábel neve ismerősen csenghet azok számára, akik már megfordultak Kispál és a Borz vagy Kiscsillag koncerteken. A Vácott született dobos 5 éves kora óta él a hangszer bűvöletében, s olyan zenekarokban működött/működik közre, mint a Barabás Lőrinc Quartet, a Fenyves trió, Szeder, Jónás Vera, a Kéknyúl, a Nomad vagy a Besh O Drom, ésatöbbi. Emiatt a zenei sokszínűség miatt jutott arra az elhatározásra, hogy szólóban is igyekszik kibontakozni, aminek egyfajta előfutára volt annak idején a Drastik Putto zenekar. Azonban az Abel Label, s a debütáló lemez, a Won’t Give A Funk merőben más jellegű, mint az eddigi produkciók, amikben részt vett. “Muszáj alkotnom. Egyszerűen akkor érzem magam jól a bőrömben, ha dalokat írhatok. A Drastik Putto egy oldalam volt, igen. Ugyanakkor azt éreztem, magyar nyelven nem működne az a zene, amiket az utóbbi időben írni kezdtem. Részben ezért lett angol nyelvű a lemez, amely vinylen is meg fog jelenni. Ami miatt persze extra izgalom van bennem. Valamiért sokkal méltóságteljesebb egy vinyl lemez, mint egy CD. Arról nem is beszélve, hogy van egy analóg íze, amit egyik CD-lejátszó se tud.” A Cruel Tea-hez készült klip is különleges, hisz egy snittel, egy helyszínen (új albérletében), egy kamerával készült s a dal elhangzása közben történetmesélés is zajlik, így tulajdonképpen a nézők is bevonódnak a két énekes közötti interakcióba, ami még közvetlenebbé és személyesebbé teszi az alkotást. A dal mától elérhető a netes platformokon, a Won’t give a funk lemez november 20-án jelenik meg, vinyl előrendelési lehetőség pedig majd az Abel Label facebook oldalán lesz elérhető hamarosan. Fotós: Kleb Zsófi Grafikus: Darabos Dávid [2018.10.17.] Megosztom: