Illényi Katica: "Számomra a tangó maga a csoda!" Tavaly év végén a Liszt-díjas hegedűművész pályafutása egyik legszenvedélyesebb koncertjét adta a Pesti Vigadó Dísztermében. Az előadás anyaga most megjelent CD-n és DVD-n. “Számomra a tangó maga a csoda! Eggyé válás a zenével, a zenében! A két táncosnak összefonódva folyamatosan alkalmazkodnia kell egymáshoz. A nőnek meg kell tanulnia akár csukott szemmel is eggyé válni a férfi partnerrel, aki vezeti. Bizalom és szenvedély!” – meséli Illényi Katica, hegedű és thereminművész, aki tavalyi koncert előtt még táncórákat is vett az átlényegülés elmélyítésére. Illényi Katica új kiadványát a tangó szerelmeseinek ajánljuk. A koncertfelvételen egyaránt találunk kortárs és klasszikus zenei tangót. A XX. század zeneművészetének olyan meghatározó és kiemelkedő alkotásait hallgathatjuk meg, mint például az argentin Astor Piazzolla Négy Évszak Buenos Airesben (The Four Seasons of Buenos Aires) vagy Jacob Gade, Angel Villoldo, Richard Galliano és - a Piazzola tanítvány - Saúl Cosentino világhírű darabjai. Hab a tortán, hogy magyar szerzők – Kocsák Tibor tangója a Hófehérke című balettből és Kolta Lajos Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát című tangója is felkerült a korongra. Katica bevallása szerint a repertoár összeállításakor fontos szempont volt, hogy megismertesse a közönséggel a hazai és a nemzetközi kortárs zeneszerzőket.



A zenei anyagon az Anima Musicae Kamarazenekar működik közre, a zongorakíséretet pedig Termes Ritának köszönhetjük. A koncert karmestere: Rácz Márton. A magyar televízió Dunaworld csatornája október 21-én délután mutatja be a koncertet. Illényi Katica – Tango Classic CD és DVD A kiadvány hamarosan megvásárolható itt [2018.10.19.]