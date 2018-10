Kapcsolatok • Kelemen Kabátban Szülinapra készül a Kelemen Kabátban! A Kelemen Kabátban tagjai mindent megtesznek, hogy gyerekek maradjanak, de az idő felettük is eljár, hiszen már ötödik születésnapjukat ünneplik az Akváriumban, ahol az elmúlt egy évben már két teltházas koncertet is adtak. Mire számíthat, aki elmegy erre a kis „zsúrra”? Az elmúlt öt évet egy kifejezetten erre a koncertre tervezett különleges látvánnyal, az elmúlt évek meghatározó slágereiból álló másfél órás műsorral, sztárvendégekkel és két előzenekarral, az NB-vel és a Clap4What-tal ünneplik meg a srácok. A Kelemen Kabátban formáció 2013-ban alakult zenekarrá, azóta megjelent összesen 4 albumuk, elkészítettek számos videoklipet és többszáz koncerttel szórakoztatták a közönséget. Nagy utat tettek meg az elmúlt évek alatt, komolyodtak is kicsit és közben apák is lettek. A Nyári dallamban az énekes Horváth Boldi még egy bundában mászkált a strandon, keszeget is hajtottak a Maradjatok gyerekek-ben, de a legutóbbi, Fehér Angyal című albumukon kicsit már megkomolyodtak, persze csak mértékkel. Boldi úgy fogalmazott, sokkal hitelesebb és önazonosabb lett a zenekar. Az elmúlt évben valóban elérték, hogy a hazai zenekarok élvonalába sorolja őket a közönség és a szakma egyaránt, rengeteg fellépésük van és már alig van olyan fesztivál, ahol ne lenne Kelemen Kabátban koncert. 2013-ban jelent meg a Dallamok télen-nyáron „best of” albumuk az addigi dalaikból, ezt követte a Maradjatok gyerekek!, egy évvel később a Szívdöglesztő, majd idén a már említett Fehér Angyal. 2015-ben a Nagy-Szín-Pad harmadik helyezettjei lettek, és tavaly elkészítették a Bonanza Banzai Induljon a Banzáj című slágerének feldolgozását is, amelyet a Pappa Pia című filmben hallhattunk. A szülinapjukat ők maguk egy klippel ünnepelték meg, amelyet a Milyen jó című dalukra készítettek: [2018.10.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Szintis kerestetik! zenész [2018.10.18.]

Dobost keresünk zenész » dobos/ütős [2018.10.14.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu