Érkezik a második Fair Play Nap 2018. november 16-án rendezik meg a második Fair Play Napot Magyarországon. A ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért kezdeményezésére létrejövő kampány célja bemutatni, hogy a fair zenefogyasztás közös érdekünk. Az ország több meghatározó koncerthelyszínén figyelemfelhívó megjelenéssel lesz jelen a FairPlay. A nap egyik fő eseménye egy rendhagyó könnyűzenei ping-pong verseny lesz Budaörsön a Decathlon sportáruházban, valmint különböző rádiós és online megjelenések is szólnak a zenehallgató, zeneszerető közönséghez. Több ismert zenekar is az idei kampány mellé állt, többek között a Wellhello, a Belau, a UseMe, a Colorstar és a Leander Kills. A fair play (jelentése: becsületesen korrekten játszani) a sportban, művészetekben és az üzleti világban is jelen van. Aki a fair play eszközeivel él, mindig korrekt és tisztességes – ráadásul még szimpatikus is. A fair playre szükség van a zenei életben is. A "Zeneipar helyzete számokban 2017" című jelentésből kiderült, hogy a zenészek többsége elsősorban nem zenei tevékenységből él, több mint 75%-uk számára elsősorban kikapcsolódást, feltöltődést, hivatást és küldetést jelent számukra a zene. Egy jó évben átlagosan 4 millió, míg egy rossz évben 950 ezer forintot keresnek zenei tevékenységgel. A zenészek többsége (. A válaszadók 87% ha megengedhetné magának, akkor csak zenével foglalkozna. Azoknak a zenészeknek, akik ténylegesen a zenélésből élnek, jövedelmük 57%-át az élőzenei koncertek, fellépések adják. Ezt követik a jogdíjbevételek (20%) valamint a rögzített zene értékesítéséből (fizikai vagy digitális eladások) származó bevételek (6%). Az előadó akkor tudja újabb és újabb zenékkel szórakoztatni a közönséget, ha meg tud élni a zenélésből. Ha a közönség fizet a zenéért, ez biztosítja az alkotók megélhetését, és azt, hogy folytatni tudják a zenei alkotást. A koncert pedig egyszeri és megismételhetetlen közösségi élmény, ahol régi és új barátokkal közösen hallhatják kedvenc dalaikat, élhetik át az előadóval együtt a zene által okozott felemelő érzéseket. A Fair Play Nap egy kommunikációs kampány végkifejlete, amikor az ország meghatározó koncert helyszíneire megérkezik az ügy üzenete. Ezen a napon számos klubban levetítik a második Fair Play nap videó üzenetét, melyben a Wellhello, a Belau, a UseMe, a Colorstar és a Leander Kills zenészei fogalmazzák meg, miért tartják fontosnak ezt az ügyet. Bővebb információ a Fair Play Napról, az ügyet támogató zenészekről, koncert helyszínekről, terjesztőkről a www.fairplayhungary.hu és a www.facebook.com/fairplayhungary oldalon. A ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért alapítói a magyarországi közös jogkezelő egyesületek: az Artisjus, az EJI, a Filmjus, a Hungart és a MAHASZ. A szövetség kiemelt célja a társadalmi tudatosság felkeltése az alkotás értéke és a szerzői jog jelentősége iránt. [2018.10.23.]

