Idén duók lépnek fel a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztiválon A hangszeres duók kerülnek reflektorfénybe a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztiválon november 9. és 11. között a Zeneakadémián, ahol koncertek és nyilvános mesterkurzusok is várják az érdeklődőket. A fesztiválon német, argentin, spanyol, kubai és kínai művészek adnak koncerteket, az esti hangversenyek mellett napközben nyilvános mesterkurzusokon is lehetőség lesz találkozni a fellépőkkel - közölték a szervezők az MTI-vel.



A fesztivál vezérfonala a páros játék, mindhárom napon a hangszeres duók kerülnek reflektorfénybe. A fesztivál első napján a Solti György Kamarateremben Anja Lechner (cselló) és Pablo Márquez (gitár) duója ad koncertet, amelyen Schubert alkotásai mellett Friedrich Burgmüller német zeneszerző-zongoraművész néhány műve is elhangzik.



A második napon a Duo Virtuoso lép színpadra, a spanyol Anabel Montesinos és Marco Tamayo kubai gitárművész előadásában Boccherini, Scarlatti, Debussy, Paganini, Granados és Rodrigo művei mellet Rossini A sevillai borbély című operája nyitányának átirata is elhangzik. A fesztivál zárásaként a Zeneakadémia Nagytermében a kínai Beijing Guitar Duo mutatkozik be.



A nemzetközi gitárfesztivál szervezője és művészeti vezetője Eötvös József Liszt-díjas gitárművész, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Kezdeményezésére 2014. november 4. és 8. között rendezték meg az 1. Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivált és Versenyt Budapesten. A versenyre háromévente lehet jelentkezni, de a fesztivál minden év vége felé izgalmas koncertekkel jelentkezik. Az eseménysorozatra évről évre a világ minden tájáról érkeznek fellépők. MTI [2018.10.23.] Megosztom: