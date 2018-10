Megérkezett Petruska újdonsága - Nincsen szavam Íme a Nincsen szavam Petruska 2019-ben megjelenő új nagylemezéről. A Babarci Bulcsúval közösen jegyzett dal nem véletlenül lett a harmadik nagylemez előfutárának kiválasztva. Egyértelmű zenei folytatása Petruska olyan jellegzetes dalainak, mint a Miért pont én?, a Nem így képzeltem el vagy a Mit beszélnek?, ugyanakkor hangulatában már sokat sejtet a dalszerző életének új fejezetéből is, melyhez szervesen társul az új felállás is (Borbély Tamás - basszusgitár, Egri Márton – dob, Temesvári Bence – hegedű). „Általában elég beszédes vagyok, ez a dal azonban azokról a helyzetekről szól, amikben úgy érzem, nincsen szavam. Az egyetemen például visszatérő félelmem volt, hogy nem vagyok elég okos, nem veszem fel a fonalat a többiekkel. Máskor, gyakorlatias helyzetekben nem egyszer ültettek le azzal, hogy „Petruska, te inkább gitározz”, ami nem csak a zenei képességem elismerése volt, hanem a kívülállóságomé is” – meséli Petruska a dal kapcsán. – „És ott van a végén a csattanó, én, a logikus ember, aki mindig el tudja mondani, mikor, mit hogyan érez, és miért úgy, egyszer csak szerelmes lesz, és elfogynak a szavai.” A most bemutatkozó Nincsen szavam egy kedves lyric videót is kapott, melyet Krizbai Gergely "Krizbo" jegyez. [2018.10.23.] Megosztom: