Eros Ramazzotti ismét Budapesten lép fel - jegyek a 2019-es koncertre

Az olasz szupersztár nem csak figyelmességből hangoztatja, hogy imádja Budapestet és a magyar közönséget, hanem be is bizonyítja: 2019-ben ugyanis negyedik élő koncertjére készül a Papp László Arénában! A római születésű énekes, dalszövegíró ezúttal sem hazudtolja meg önmagát: 2016-ban a Perfetto (Tökéletes) címet adta a 14. nagylemezének, amely egyben a budapesti állomást is magába foglaló turné elnevezése lett; ezúttal azonban ismét visszanyúl oda, ahol tökéletesen mozog, azaz az élethez! A Vita Ce N’è egy különleges szójáték, amellyel még az olaszokat is meglepte, de ez a lényegen nem változtat: élet van, és erről semmilyen körülmények között nem szabad megfeledkeznünk. Az új album november 23-án jelenik meg; az öt kontinens legszebb arénáiban megrendezendő világkörüli turné pedig 2019 februárjában kezdődik! A Polydor lemezkiadó által gondozott új albumot többféle formátumban is piacra dobják:CD Standard, CD Deluxe, 2LP, 2LPColored&SuperBoxDeluxe-ként is megvásárolható. A világ leghíresebb olasz művésze a közösségi média oldalain indított digitális kampánnyal fedte fel visszatérését a zenei életbe. Az olaszországi Facebookkal együttműködve Eros Ramazzotti lett az első művész Itáliában, aki az ott újonnan debütáló videó premier eszközzel jelentette be új albumát és turnéját. Ezen kívül a digitális média fejlődését figyelembe véve a zene világában, Eros úgy döntött, hogy közelgő világkörüli turnéjához exkluzív előértékesítési jogot ad a Spotifynak: minden Spotify rajongó e-mail értesítést fog kapni, benne egy linkkel, ahonnan elérhető lesz az elővételes jegyvásárlás. Az általános jegyeladás szeptember 13-án kezdődik. Az albumhoz előzetesen is hozzájuthatnak a rajongók, a „Pre-Sale” a Spotifyon szeptember 11-től elérhető, ahol a rajongók két nappal hamarabb vásárolhatnak a koncertre jegyet, míg az Amazonon minden lehetséges formátumból előrendelhető lesz a kézzel fogható példány is. A Vita Ce N’ècímű album olasz és spanyol nyelven lesz elérhető. Eros Ramazzotti azon kevés előadóművész közé tartozik, aki úgy tud az életről és a szerelemről énekelni, hogy egy pillanatig sem tűnik mesterkéltnek, giccsesnek. Itália egyik legismertebb embere azt vallja, hogy az a szeretet, a szerelem és az életigenlés mozgatja a világot, ezért senkit nem fog meglepetés érni, ha feltételezi, hogy az új dalai is erről szólnak majd és mindenkit lenyűgöz az egyedi előadásmódjával!



Eros Ramazzotti Papp László Budapest Sportaréna

2019 október 24



