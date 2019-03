Vanessa Mae ismét Magyarországon koncertezik! Jegyek itt A virtuóz napra pontosan 16 év után, májusban tér újra vissza Magyarországra! Jegyvásárlás itt



25 éve van a pályán és olyan karriert tudhat magáénak, amivel a kortárs művésztársai nem tudnak versenyezni. Vanessa-Mae elképesztő tehetsége már gyerekkorában nyilvánvalóvá vált, és aki hallotta őt játszani, megjósolta sikerét a klasszikus zene világában. Az ikonikus szupersztárt összehasonlították minden idők legnagyszerűbb művészeivel, de több milliós eladásával, felülmúlta korai csodálóinak legígéretesebb elvárásait is. A virtuóz napra pontosan 16 év után, májusban tér újra vissza Magyarországra! Vanessa-Mae 196 év különbséggel, de ugyanazon a napon, mint a legendás hegedűművész, Nicolo Paganini, 1978. október 27-én született Szingapúrban, szingapúri édesanyától és thai apától. 4 éves korában adoptálta egy brit apa, ezért Londonba költözött. Itt vett kézbe először hegedűt, miután Szingapúrban csak zongorán játszott. Tanárait lenyűgözte, ezért nyolcévesen a Pekingi Zenei Konzervatóriumba került, ahol Lin Yao Ji professzortól tanulhatott. Ezután Vanessa visszatért Londonba, immár kész virtuózként csatlakozott a Londoni Királyi Zeneakadémiához, ahol folytatta technikájának csiszolását. A világ számára 1988-ban vált ismertté. 13 éves korára már három, nagyra értékelt klasszikus albumot is rögzített. Ezek olyan széleskörű repertoárt tartalmaztak, mint Csajkovszkij és Beethoven mestermű koncertjei, Paganini, Wieniawski és Sarasate virtuóz darabjai egy új megvilágításban, vegyítve a klasszikus műfajt a poppal. 15 évesen már az első pop albumán dolgozott, és egy teljesen új zenei kategóriát teremtett. Bátran használta hangszerét, ezzel új stílust teremtve, ami ugyan a tradicionálisabb kritikusok tetszését nem feltétlen nyerte el, de az a hihetetlen népszerűség, ami a zenéjét körbevette világszerte, új kapukat nyitott meg nem csak Vanessa számára, de rengeteg új művész számára is, akik az ő nyomdokaiban szerettek volna járni. Mára több mint 10 millió eladott albuma van, 40-nél több nemzetközi címet zsebelt be -pop és klasszikus darabjaival. Koncertfelvételeit több mint 100 országban sugározzák. Számos neves előadóval dolgozott együtt, Janet Jacksontól egészen Prince-ig. A sztár jóval több tehát, mint egy hegedűvirtuóz. Egy olyan különleges ember és művész, aki mindenkiben nyomot hagy. És Ön már látta élőben játszani? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor épp emiatt érdemes megnéznie a budapesti koncertet!



