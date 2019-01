Guido and Maurizio de Angelis koncert lesz az Arénában - jegyek itt A világhírű olasz testvérpár Guido & Maurizio De Angelis visszatér Budapestre! 2019. február 16-án a Papp László Budapest Sportarénában ismét élőben csendülnek fel a jól ismert filmslágerek. Jegyvásárlás itt.



A világhírű olasz testvérpár Guido & Maurizio De Angelis visszatér Budapestre! 2019. február 16-án a Papp László Budapest Sportarénában ismét élőben csendülnek fel a jól ismert filmslágerek. Az este különlegessége a koncert két sztárvendége, Terence Hill és Kabir Bedi! Guido és Maurizio De Angelisnevéhez olyan világslágerek fűződnek, amelyeket nem lehet kitörölni a fejünkből, melyek hallatán ikonikussá vált filmkockák peregnek a szemünk előtt.Pályafutásuk során a világ leghíresebb filmzeneszerzői közé emelkedtek. Oliver Onionsnéven ők írták a legtöbb Bud Spencer és Terence Hill film zenéjét: a „Különben dühbe jövünk”, „Az ördög jobb és balkeze”, „Az angyalok is esznek babot”, a „Bűnvadászok”, a „Seriff az égből”, a „Banános Joe”, de a „Sandokan – A maláj tigris” tv filmsorozat és rajzfilm, „A szavanna fia”, a „80 nap alatt a föld körül Willy Foggal” és a „Zorro” zenéit is. Budapesti koncertjükön a feledhetetlen dalokat az eredeti szerzők, Guido & Maurizio De Angelis és zenekaruk, az Oliver Onions előadásában, valamint szimfonikuszenekari kísérettel adják elő. Az este két vendége Terence Hill és Kabir Bedi lesznek. A világhírű olasz színész, Terence Hill elvállalta a koncert szervezői által meghirdetett jótékonysági aukció védnökségét. Árverés alá kerül egy felújított Dune Buggy, amely egy az egyben olyan, mint a „Különben dühbe jövünk” című film legendás autója. A nyertes nevét Terence Hill fogja kihirdetni a koncerten, s ünnepélyes keretek között adja át neki a Buggy slusszkulcsát. A koncert kapcsán még egy világsztár, az indiai Kabir Bedi is hazánkba látogat. Az anno Sandokant megformázó színész korábban egyetlen alkalommal, 1986-ban járt Budapesten, amikor – többek között – a budai Skála áruházat népszerűsítették közreműködésével. A koncerten életre kelnek a híres slágerek, a filmsztárok segítségével pedig együtt repülünk vissza a filmek világába. 2019. február 16-án a Budapest Sportarénában egy igazán különleges koncertnek lehetünk részesei, ahol együtt dúdoljuk majd a jól ismert dallamokat.



[2019.01.03.]