Megérkezett az AK26 újdonsága - íme a Pásztor - dalszöveg, videoklip itt

Dalszöveg: Ref: Mikor eltűnik innen minden,

nem hallasz többé már.

Leszáll a nap minden éjjel,

ahogy látod, a füstöm száll.

Olvad a csillag az égen,

olyan régen néztem fel.

Oda fel, oda fel, olyan régen néztem fel. Giajj Verze: Én, nem is köszöntem meg mennyi jót kaptam,

ezerszer mentettél meg minden utamban.

Volt hogy, azt hittem hogy ennél csak rosszabb lesz,

amikor húzott az örvény, meg jött a stressz. A rap mentette az életem meg,

te adtál a kezembe tollat, a szövegemet.

Minden dalomat először neked mutatom meg,

nem panaszkodom én cipelem a keresztemet. Amiket láttam, te azt mondtad, írjam le,

így jutottam el a hallgatóim szívébe.

Rád hallgattam és nem léptem rossz útra,

az ördög mögöttem, de nem hallgattam bosszúra. Igen, volt az úgy, hogy zsákutcába futottam,

tanultam abból is, ott voltál a nyomomban.

Éjjel amikor a szememet lecsukom,

Hiro Verze: Oda fel, az én utam meredek,

amit kaptam, én semmit se feledek.

Hogyha tévedek, hogyha elveszek,

nekem mindig leküldöd a jeledet. Ó, sokan nem értik,

semmi sem véletlen történik.

Az életemet erre felteszem,

mert tudom, hogy itt vagy mellettem. Igen itt van mindenem egy lapon,

majd egy napon, a földet elhagyom.

Fel az égbe, a csillagokhoz,

marad nektek egy zenedoboz. Én nem hátrálok soha,

ó nem lenne már hova.

Összekulcsolom a kezem,

Oda fel, oda fel, olyan régen néztem fel. [2019.01.06.]

