Pápai Joci megható dallal jelentkezett - íme Az én apám

VERZE 1

Az én apám

Úgy nevelt mint a szél

Halkan fújt énekelt

Úgy mesélt

Ott lakott hol minden út véget ért

Ezeregy év is kevés egy életért egy életért VERZE 2

Hallom őt az ő szívét a húrokon

Látom őt múló idővel arcomon

Az ő hitét büszkeség vallanom

Ezer egy dalból azt az egyet dúdolom REFRÉN 1

Régi napok gyönyörű napok

Szeretem az emlékét

Ő hív

És hozzá szaladok

Játszani így volt szép

Régi dalok megidézik

Még érzem a nap fényét

A szél zúgását is hallom még

A szél hangjában is hallom még VERZE 3

Egy dallal űzte messze el a bánatom

Mit adhatok csak azt hogy hozzá tartozom

S az én fiamnak büszkeséggel mondhatom

Ő az én apám és itt az én otthonom REFRÉN 2.

Régi napok gyönyörű napok

Szeretem az emlékét

Ő hív

És hozzá szaladok

Játszani így volt szép

Régi dalok megidézik

Még érzem a nap fényét

A szél fütyült altatót

Legyen álmom szép

A szél fütyült altatót

