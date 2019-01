Újdonság! BSW: Szerelem - videoklip, dalszöveg itt Mutatjuk a BSW: Szerelem című dalát. Intro: Túl sok ez a sok pénz...

Túl kicsi a széf...

Ez a sok ribi csak néz...

Megbolondít a hírnév...

Tesó, megbolondít a hírnév... Gaben: Tudtuk az elején, azt mondtuk, belefér

Pinák, a pénzek, a végzet: már semmi nem elég

Tükörbe nézek, azt kérdem, ki ez a fasz

Mi az igazi cél? Nekem a siker, az az!

Nincs idő barátra, meg anyámra, ha felhív

(Brrr-brrrrr) - csörög a szobaszerviz

Repkedek mint LeBron (James) - geci fancy a friss tetkóm (hey)

Nekem az élet egy GTA - a tied meg egy Nintendo (Wi)

Ez a csaj valamit tud, gyere be tele a klub

Tudom egy igazi bitch, de kerek és meleg a bull (yeah)

Unom, hogy nem mondok nemet, (nem) nevetek, dobom a dabet (DAB)

Szívem már fekete, bele se reped, a fele se ketyeg (whou) Fenyeget, dörög az ég...

Kizsigerel a siker, befele csorog a zsé...

Zsebembe tömöm a kesst, míg a sok dili csak néz...

Tesó, túl sok... Pre-Hook: Túl sok ez a sok pénz...

Túl kicsi a széf...

Ez a sok ribi csak néz...

Megbolondít a hírnév Hook: Túl sok ez a sok szerelem, szerelem

Egyszerre utálom és szeretem, szeretem

Viharos se nélküled, se velem, se velem

Egyszerre utálom és szeretem

Úgy mint a leghevesebb szerelem, szerelem

Egyszerre utálom és szeretem, szeretem

Viharos se nélküled, se velem, se velem

Egyszerre utálom és szeretem...

(Túl sok ez a sok pénz) Matyi: Yea, a sok ribi csak néz

Tudják hogy túl sok a pénz, túl kicsi a széf

A stage-en túl nagy a fény, mindig elvakít a top (yea)

De sötét marad, ha kialszik a spot (ah)

Gurul a gép, csajommal facetime (brrr)

Megbaszom a bulit, eltűri némán

Aztán borul a bili, szakad az ég rám

Lassan behányok, ha jön egy újabb szép lány (yeah)

A ribik jönnek - ilyen ez a siker

Tesó túl nagy a név és nekik ez ami kell

Mert itt túl sok a pénz és nekik ez ami kell (kess)

De csak baszás után tehetik el (ah)

Backstage - mert a színpad nem vár (vár-vár-vár)

Összesek, akár egy kártyavár (vár-vár-vár)

De senki se lát, miközbe' mindenki néz (who)

Tesó túl sok... Hook Outro: Túl sok ez a sok pénz...

Megbolondít a hírnév... (Túl sok)

Kell az a kibaszott pénz...

Túl sok ez a sok pénz...

