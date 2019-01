Újdonság! Horus x Marcus - Szittyós - dalszöveg, videőklip itt Mutatjuk Horus x Marcus - Szittyós című újdonságát. Dalszöveg: Refrén: Ajjajjaj Rendes ember én már nem leszek, Italba fojtom a rossz kedvemet. Én úgy berúgok ma, de úgy berúgok ma. Minden bánatot eltemetek. Eliszom az összes pénzemet én, Nótázunk együtt az út közepén. Én úgy berúgok ma, de úgy berúgok ma. Táncolunk reggelig csak te meg én. Horus: Tele van gondokkal a padlás mégsem érdekel ma semmi, hogyha részegnek kell lenni akkor részegnek kell lenni. Ma este mulatunk, nem maradhattam otthon, hogyha engem keresnétek mindig megtaláltok rottyon. iszom hogy ha jól vagyok, és iszom hogy hagond van iszom boldogságomban és iszom bánatomban iszom mikor lent vagyok és iszom hogyha fent, akkor is hogyha péntek van és akkor is ha kedd. Tölts a poharamba kisangyalom mégegyet Vidéki gyerek vagyok én nem iszok két centet. ma én se vagyok tiszta, forduljon is vissza, Ki a borát meg nem issza. Refrén Marcus: Iszom hogyha bánat ér, ha felbosszant a főnök Vagy ha kikapott a csapat, én ma mással nem törődök A gondok ma nem számítanak, igyunk egyet testvér De esküszöm hogy nem élek túl még egy görbe estét Te még szinte józan vagy, a vendégem vagy gyere Na ne szórakozz velem, ez csak a felesnek a fele Egy fillérem se marad, még a buszra se hajnalban Úgy volt előbb megyek, de hát végül itt maradtam Megígértem magamnak hogy holnaptól nem iszom De megint itt vagyok veletek... és újra iszom Mindenki mulat, nem ér véget az éjszaka Asse' tudom hogyan meg hogy mikor érek haza [2019.01.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Énekest keresünk budapesti zenekarunkba! zenekar [2019.01.03.]

