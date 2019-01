Elfújta a szél a Budapesti Operettszinházban - jegyek itt A Budapesti Operettszínház az Elfújta a szél színpadraállításával a híres irodalmi művek adaptációinak sorát kívánta folytatni Margaret Mitchell világhírű története regényként születetett meg, filmként virágzott és zenés darabként kelt ismét életre. Gerard Presgurvic francia zeneszerző ugyanis, akinek nevéhez a Rómeó és Júlia sikermusical is köthető, évtizedekkel a regény és a film után gondolt egy merészet és megzenésítette az elmúlt évszázad egyik leghíresebb történetét, Scarlett O'Hara életét. Párizsi bemutatója után a magyar alkotók, Kerényi Miklós Gábor valamint Somogyi Szilárd szabad kezet kaptak, és megszületett az Elfújta a szél hazai verziója, mely a Szegedi Szabadtéri Játékokon való bemutatkozás után beköltözött a Nagymező utcai teátrumba. Scarlett O'Hara története 1861-ben kezdődik, amikor addig csupán szerelmi bonyodalmaktól terhes életébe hirtelen belép az amerikai polgárháború Észak és Dél között, ami mindent megváltoztat körülötte. Mérhetetlen szegénység tör ki, így Scarlettnek napról napra harcot kell vívnia a családi birtok, Tara megőrzéséért, és a megélhetésért. Dacból kötött házasságai rendre véget érnek, szerelmi kudarcai árán azonban végül mégis megadatik számára az újrakezdés lehetősége. A regény alapján 1939-ben Victor Fleming rendezésében nagysikerű film is készült, amely 10 Oscar-díjat kapott. A Budapesti Operettszínház az Elfújta a szél színpadraállításával a híres irodalmi művek adaptációinak sorát kívánta folytatni, maradandó értékeket és gondolati kalandokat biztosítva a zenés színház szerelmesei számára azért, hogy a szórakozás és feloldódás percei mellett igazi katartikus pillanatokkal is megörvendeztesse őket.



Jegyek, előadásidőpontok itt. [2019.01.10.] Megosztom: