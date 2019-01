Liliom - Carousel a Budapest Operettszinházban - jegyek itt 2019. április 26-án a Nagyszínpad egy musical-bemutatónak is helyt ad a Budapesti Operettszinház Jegyek, előadásidőpontok itt. 2019. április 26-án a Nagyszínpad egy musical-bemutatónak is helyt ad a Budapesti Operettszinház: érkezik Richard Rodgers és Oscar Hammerstein musicalje, a Liliom – Carousel, amely Molnár Ferenc klasszikusa alapján készült. A magyar szerző darabját olyan neves zeneszerzők kívánták megzenésíteni, mint Puccini vagy Gerschwin, azonban musical csak 1945-ben született belőle.



A darabot a Time magazin 1999-ben a XX. század legjobb musicalének választotta, a mű legnagyobb slágere, a „You’ll Never Walk Alone” a végzős amerikai egyetemisták diplomaosztóján minden évben elhangzik, de a Liverpool futballcsapat szurkolótábora is ezt a dalt választotta himnuszául. Jegyek, előadásidőpontok itt. [2019.01.10.] Megosztom: