Budapest Bár koncert Győrben - jegyek itt

A Budapest Bár koncertekben az a jó, hogy mindig más élményt nyújtanak. A zenekar tengernyi dalból válogat egy-egy koncertre, a fellépő énekesektől függően más – más a repertoár, sőt, a zenekar is rendszerint meglepi valamivel a közönséget. Az is jó a Budapest Bárban, hogy minden generációnak más élményt nyújt, mindenki izgatottan várhatja a saját kedvencét. Akárhány embert megkérdezünk, más-más élményt emel ki a koncert után. Hiszen a koncertek különböző színeket mutatnak: utaztatnak az időben, az érzelmek széles skáláját pengetik, emlékeket, embereket idéznek meg amellett, hogy nagyszerű zenei élményt is nyújtanak. Így lesz ez a győri Richter teremben is. A Budapest Bárt nem lehet nem szeretni: el kell jönni a koncertre, hátradőlni, bulizni, élvezni a zenét és a jobbnál jobb számokat! El lehet hozni a nagyit, az unokát, a barátnőket – garantáltan mindenki jól fogja magát érezni. A zenekar már 10 éve játssza sajátos és merész feldolgozásait, válogat a csodálatos dalkincsből, amit a magyar zeneirodalom ránk hagyott. Sőt, ők is hozzátesznek ehhez az örökséghez: legújabb lemezeiken egyre több saját szám is szerepel. A koncerteken immár10 album anyagából válogat a rendkívül sokszínű zenekar. A zenekar 2017. decemberében ünnepelte 10. születésnapját – ebből az alkalomból összegeztek és megújultak: Best of lemezükkel összefoglalták a múltat, és megszületett a Budapest című, új hangvételű lemezük. A tavalyi Budapest című lemez nemcsak azért különleges, mert szinte minden dal a fővárosról szól, hanem azért is, mert a számos feldolgozás után túlsúlyba kerültek az új, saját dalok – ezekből is mutatnak jó néhányat, de válogatnak régi kedvencekből is. A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává. Az együttes varázslatos vonzerejét a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre születő Budapest Bár tizenegy énekessel, teljesen egyedi felállásban működik – talán épp ezért lett mára a legkeresettebb koncertzenekar, fesztiválok és nagyszínpadok rendszeres fellépője. A Budapest Bár védjegyévé vált egyedi stílus gyökerei az 1920-30-as évekbeli, budapesti kávéházak világáig nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra – ezzel megteremtve egy új zenei irányzat, a gypsy lounge alapjait. A Budapest Bárt vezetőjének és alapítójának, Farkas Róbertnek eredeti szándéka pontosan az volt, hogy új lendületet adjon a kávéházi cigányzene műfajának, életben tartva és megújítva a régi hagyományokat. A zenekarnak köszönhetően rég elfeledett dallamok váltak újra a köztudat, és a fiatalok kultúrájának részévé. Számos régi dalt leporoltak, elfeledetteket élesztettek újra, közismerteket öltöztettek új köntösbe, az utóbbi időben pedig számos új dalt is írtak. Korok, kultúrák, stílusok és korosztályok találkoznak a produkcióban – talán ezért is szeretik fiatalok és idősebbek egyaránt az együttest, amely mára többgenerációs kedvenccé vált. Jegyek, elődásidőpontok itt.

