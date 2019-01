Midnight Music a Várkert Bazárban - jegyek itt

„Hallgasd a nagy zene szerzők nagy műveit a zenekar közepén, babzsákon ülve-fekve, előtte-alatta pedig elmondjuk, mire érdemes figyelned igazán!” Bujtor Balázs hegedűművészVan, aki éjnek idején szeret zenét hallgatni. Midnight Music koncertjeinken ezt bárki megteheti babzsákokon ülve, teljesen új perspektívából és egyedi akusztikával, a zenészek közvetlen közelében, kötöttségek nélkül. A BFZ egyes koncertjeit újracsomagolja, és éjjel fél 12-kor fiatal közönségének is felkínálja. Azokat várjuk ide, akik nyitottak, szeretnek szokatlan körülmények között ismerkedni a művészetekkel, és persze igazi éjjeli baglyok. A hallgatóság azon túl, hogy magas színvonalú előadásban élvezheti a klasszikus zenét, rövid, értő és szórakoztató műismertetéseket is kap.

Az éjszakai koncert a muzsikusoknak is hatalmas élmény, hiszen közöttük ülnek és fekszenek a közönség tagjai, látszik és érződik minden apró reakciójuk a mosolyoktól az ujjak ritmikus táncán át az álmos szuszogásig. Minden emberi és valódi, nem távolít el a színpad, és ha valaki elbóbiskolna – nos, arra sem szól rá senki.

A Midnight Music koncerteken bebizonyosodik, hogy egy komolyzenei hang-verseny tényleg lehet laza, itt mindenki „elvarázsoltan felszabadult” – mondja közönségünk egyik tagja, aki szerint ezek a hangversenyek úgy érnek véget, hogy senkinek nincs kedve távozni. Annak, aki még nem hallotta élőben játszani a Fesztiválzenekart, a Midnight Music a tökéletes esemény: a legjobb belépő, hogy megismerje ezt a világhírű együttest. A hangszerek karnyújtásnyira vannak, a zene körülölel – randevúprogramnak is a legjobb választás!



