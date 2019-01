Maluma koncert lesz Budapesten - jegyek itt A 24 éves MALUMA-t sokan tartják a modern latin zene egyik vezető személyiségének. A Kolumbiai Medellin-ben született fiatal a művésznevét anyja, apja és nővére nevének első két betűjéből alkotta. Jegyek itt A tavalyi évet egy kiemelkedően sikeres turnéval zárta az előadóművész: összesen 23 teltházas előadással, több mint 200 000 eladott jeggyel büszlékedhet. MALUMA legutóbbi albuma, a F.A.M.E. első helyen debütált és a latin GRAMMY díjat is elnyerte kortárs pop album kategóriában. 2018 sikeres és lenyűgöző év volt az énekes számára: MTV VMA fellépés, Dolce & Gabbana nagyköveti cím, az év legszexibb férfija megválasztás, valamint egy közös fotó Shakirával a Billboard magazin címlapján. Az évet a Spotify-on a #1 férfi előadójaként zárta. Népszerűségét továbbá az is mutatja, hogy a Facebook-on 23 millióan, a Twitter-en 5.1 millióan, az Instagramon pedig 38 millió követője van. A jótékonykodás is fontos része MALUMA életének: tavaly megtartotta az általa indított El Arte de los Sueños alapítvány első jótékonysági gáláját, valamint megünnepelte a két éves évfordulóját a Global Gift Alapítvánnyal való együttműködésének, amivel nehéz helyzetű és veszélyes környezetben élő gyerekeket segítenek Medellín-ben,

Kolumbiában. 2019. június 23-án a Budapest Aréna színpadán élőben láthatja és hallhatja a hazai közönség az Egyesült Államok és Dél-Amerika legújabb csillagát.



