Engedd a szíved! - Megjelent Sztojka Tibi debütáló albuma

Decemberben látott napvilágot a dobozi-gyulai énekes első nagylemeze.

Sztojka Tibinek nemrégiben jelent meg első önálló albuma, amelyen a NoLo Sound néven ismert szerzőcsapattal, Loet Van Balennel és Csicsák Norberttel dolgozott együtt, a vendégművészek között pedig feltűnik Temesi Berci, Dajka Krisztián és Herold Péter is.



A zenész egyre többet szerepel, az országos - és a regionális sajtóban is, hiszen a lemezmegjelenésre és a kiváló dalokra a média is felkapta a fejét.

Az „Engedd a szíved” című album számai egytől egyig szövegközpontúak, amelyek a fiatalokhoz és az idősebb korosztályhoz egyaránt szólnak.

A korongon megtalálható tizenkét zeneszám természetesen műfajokban is eklektikus és gazdag. Hallhatók rajta többek között romantikus balladák, latinos ritmusok és egy blues dal is.



Így a lemezen helyet kaptak a vadonatúj szerzemények mellett a Mohamed Fatimával közös „Engedd a szíved”, a reggaetonos lüktetésű „Táncolj”, valamint a vidám, ünnepi hangulatú felvétel, a „Szent karácsony éjjel” is.

[2019.01.22.]