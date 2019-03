Il Volo - 10 éves jubileumi koncert Budapesten: jegyek itt Budapestre érkezik az Il Volo! A klasszikus és pop-zene határait feszegető, világszerte népszerű három fiatal olasz énekes alkotta trió koncertjét a hazai közönség is élőben élvezheti: az együttes 2019. szeptember 29-én a Papp László Sportarénában lép fel. Jegyek ITT



Az Il Volo tagjai fiatal koruk ellenére már most roppant sikeres karrierrel büszkélkedhetnek. Youtube videóik több százmilliós megtekintést értek el, népszerűségük popsztárokét közelíti. Eddig négy stúdióalbumot jelentettek meg, és számtalan fellépésen, turnén vettek részt, de énekeltek az olasz Szenátusban az egykori olasz köztársasági elnök, valamint az oslói 2012-es Nobel-békedíj koncerten a norvég király jelenlétében is. 2014-ben elnyerték a Latin Billboard Zenei Díjátadón “Az év legjobb csapata” díjat a latin pop albumok kategóriában, emellett megkapták az 'El Pulso Social' díjat is. 2015-ben részt vettek a Sanremói Dalfesztiválon, amelyet nagy fölénnyel megnyertek.



Pályafutásuk során együtt énekeltek többek között Barbra Streisanddal, Eros Ramazottival, Anastaciaval valamint Plácidó Domingóval is. Utóbbival 2016-ban közös lemezt is megjelentettek Notte Magica - A Tribute to the Three Tenors címmel, melyen a három tenor, Domingo, Pavarotti és Carreras munkássága előtt tisztelegnek az új generáció legsikeresebb énekeseiként.



Jegyek ITT [2019.03.24.]