Ajánljuk őket! Egyedi stílusban zenél a Marthy Dharma zenekar A zenekar maga által kreált műfaja a közszolgálati zen punk, zen and roll, amely voltaképp egy emészthetően spirituális pop indie. A Marthy Dharma formáció 2016-ban alakult sokoldalú, sokat próbált zenészekből. A művészek múltja felöleli a jazz-t, punkot, funky-t, világzenét, alternatív zenét, metált, népzenét. Alapítója Marthy Barna, Fonogram-díjas énekes-dalszerző (Fonogram-díj a Firkin tagjaként 2016-ban) és Bese Csaba, basszusgitáros, aki számos zenekarban bizonyított már (többek közt a ColorStarban és a Besh o droM-ban). A doboknál a kiváló dob- és ütős oktató, Bordás Zoltán, az elektromos gitárnál pedig Kovács Péter (The Tarantino Connection, CACD) hallható. A zenekar maga által kreált műfaja a közszolgálati zen punk, zen and roll, amely voltaképp egy emészthetően spirituális pop indie. A meghatározás azt a sokoldalúságot, frissességet, ugyanakkor dinamizmust hivatott visszaadni, amit az együttes zenei és szövegi világa képvisel. Hallgatható, széles körben befogadható számokat játszanak, ahol az egyszerűség nem megy a minőség rovására, a szövegeket a meditatív játékosság jellemzi életről, halálról, szerelemről és munkaerőpiacról angolul és magyarul egyaránt. Hosszú távú céljaik közé tartozik mind a magyar, mind a nemzetközi piacon való megfellebbezhetetlen jelenlét. A formáció 2018-ban több klubkoncert mellett a debreceni Campus fesztiválon is sikeresen szerepelt, a Büki Gyógy-Bornapok tekintélyes színpadán is el tudta kápráztatni a közönséget. Ebben az évben jelent meg továbbá a Timespace Rendezvous címet viselő angol nyelvű album is, valamint több single-t is kiadtak a bécsi Red P Music kiadó gondozásában (Állásinterjú, Üres-tele vízió, Anything) több mint 200 ország online piacán. Az érdeklődők legközelebb a Yes Pubban találkozhatnak az együttessel április 19-én! További információ: https://www.facebook.com/marthyDharmageddon/ https://www.facebook.com/events/308358039851278/ [2019.03.28.] Megosztom: