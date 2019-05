Lindsey Stirling Budapesten lép fel - jegyek itt! A kivételes tehetségű Lindsey Stirling elképesztő sikerű turnéival már többször meghódította a világot és közte a magyar rajongókat is. Sokak örömére a 2019-es európai koncertkörútja keretében, október 7-én a Papp László Budapest Sportarénába is visszatér. Jegyek ITT



Az eredetileg klasszikus zenét tanuló amerikai hegedűművész hamar kialakította saját zenei stílusát, melyben kíválóan keveri a klasszikus, a hiphop, az elektonikus és a pop zenét. Saját szerzeményein kívül feldolgozásokat is készít, előadását akrobatikus tánckoreográfiával színesíti. Hamar berobbant a köztudatba, egyedi előadásmódjával hamar meghódította a közönséget, többször bejárta a világot. Stúdió albumai rendre a Billboard top listák élén nyitottak, díjakat hoztak, a youtube videómegosztón több mint 11 milliós feliratkozóval és több mint 2 milliárd megtekintéssel rendelkezik. Ám a koncertezések és dalszerzések mellett mindig keresi az újat és a kihívásokat. 2017-ben született meg az első irodalmi műve, melyet testvérével Brook S. Passey-vel közösen írt. Ugyanebben az évben részt vett a Dancing With The Stars táncos showműsorban, és elkészítette negyedik, egyben az első karácsonyi albumát „Warmer in the Winter” címmel, amely év az egyik legsikeresebb ünnepi lemez lett. Lindsey Stirling saját történetein keresztül mutatja meg, hogy hogyan legyünk magabiztosak, egyediek és bátrak. Zenéje és kisugárzása egyszerre merész és különleges, amely egyszerre elvarázsol és magával sodor. A hegedű virtuóz és kecses balerina 2019. október 7-én ismét ámulatba ejti magyar közönségét, zenéjével és új műsorával az Arénában kápráztat el mindenkit.



