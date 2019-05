Remek gyermekdalokkal sikert sikerre halmoz a Kifli zenekar! Igazi nagy durranás a vadiúj gyermekzenekar első nagylemeze! A Kifli zenekar 2018-ban alakult jól ismert zenészekkel, hiszen a fiúk korábban már közösen zenéltek egy országosan népszerű, gyerekeket szórakoztató együttesben. Bár eltérő zenei háttérrel rendelkező zenészekből verbuválódott össze a Kifli, mégis az együttmuzsikálás összeszokott csapattá és barátokká tette őket.



Hangzásviláguk kiválóan ötvözi a modern stílusokat a hagyományos hangszerekkel és világzenei motívumokkal egyaránt. A zenekar elsődleges célja a minőségi kultúra közvetítése az egész család számára, valamint bebizonyítani, hogy igényes szöveg választással és jó muzsikával egyszerre lehet szórakoztatni és tanítani. De miért Kifli? Ideális választás lehet, hiszen bárhogy fogyaszthatjuk, lehet; édes, sós, töltött sima, pont, ahogy a zenekar muzsikáját, ami vidám és változatos. Védjegyükké vált hangzásviláguk olyan jellegzetessé tette őket, hogy azonnal felismerhető a zenéjük bármelyik rendezvényen is lépnek fel. 2019 minden kétséget kizáróan a Kifli zenekar sikerének éve, januárban jelent meg első nagylemezük Kiflihajó címmel, melyen a saját dalszövegek mellett Zelk Zoltán, Kiss-Péterffy Márta, Födő Tamás verseinek megzenésítései is szerepelnek. A lemez azonnal siker lett a családok körében, így a zenekar nem is vár sokat a folytatással, már az idén ősszel érkezik a Szabó Leslie-vel közös nagylemez Holvoltholnemország címmel, melyen további ismert előadók is feltűnnek majd! Ezeken felül pedig készül a Bogyó és Babóca sorozat újabb 17 epizóddal, melyben hallhatjuk a zenekart. Eddig az évben már több tucat sikeres koncerten van túl a zenekar és természetesen egész nyáron folyamatosan járják az országot. A koncertdátumok ITT találhatóak! Az biztos, hogy a Kifli idén nem hagy senkit unatkozni, hiszen változatos műsorral, megjelenésekkel folyamatosan fenn tartja a közönség figyelmét. További információk a zenekar Facebook oldalán [2019.05.29.] Megosztom: