Sziget Fesztivál 2019 - izgalmas nevek a zenei fellépők között

Hét nap, kilenc headliner a Nagyszínpadon, ahol beszél majd Jane Goodall, illetve Al Gore is üzen a Szitizeneknek a Love Revolution jegyében. Sziget augusztus 7-13-ig. Nézzük a zenei fellépőket.

Zenei programok

Dan Panaitescu Nagyszínpad

A Nagyszínpad programját az első napon az idei Nagy-Szín-Pad! verseny győztese kezdi, majd Michael Kiwanuka és Jain folytatja, az estét Ed Sheeran fejezi be. Másnap jön sorban a Quimby, a Franz Ferdinand, Richard Ashcroft és a The 1975. A születésnapos Halott Pénzzel indul a péntek majd 6LACK, Tove Lo és Martin Garrix.



Szombatra érkezik a Punnany Massif, Mura Masa, Macklemore és a The National. Vasárnap jön Tyla Jaweh, a Honne, a Years & Years és zárásként Post Malone. Hétfőn lép fel a Nagyszínpadon a Big Thief, Tom Odell, a Catfish and the Bottlemen és a Florence + The Machine. A Sziget zárónapján Frank Carter & The Rattlesnakes, Johnny Marr, Twenty One Pilots a sorrend, majd érkezik a Foo Fighters, akik egy 2 és fél órás koncerttel zárják a Nagyszínpad idei programját.

Mastercard Színpad by A38

A Sziget első napján itt lép fel Ocean Alley (AUS), Frank Turner & the Sleeping Souls (UK), Kodaline (IRL), Of Mice & Men (US), Razorlight (UK), The Blaze (F), Fakear (F). Csütörtökön ez lesz a sorrend: Tove Styrke (S), Pale Waves (UK), Yungblud (UK), Welshly Arms (US), CHVRCHES (UK), Elderbrook (UK), Sonny Fodera (AUS).

A pénteki nap felhozatala így néz ki: Grace Carter (UK), Gang of Youths (AUS), Yeasayer (US), Xavier Rudd (AUS), Anna Of The North (N), Sammiebeats, Hucci (NZ), Bevild. Szombatra őket várjuk: Tamino (B), Roosevelt (D), Wanda (A), Son Lux (US), James Blake (UK), Richie Hawtin CLOSER (UK/CAN) és Colin Benders (NL). Íme a vasárnapi sor: Iamddb (UK), Masego (JAM/US), Protoje & The Indiggnation (JAM), Parcels (AUS), Jungle (UK), Polo & Pan (F), Jean Tonique (F). Hétfőn Boy Pablo (N), Yellow Days (UK), Superorganism (UK), Coheed and Cambria (US), Broken Social Scene (CAN), Maribou State (UK) és David August (D) játszik, míg a zárónapon Valeras (UK), Idles (UK), Alma (FIN), Black Mountain (CAN), Khurangbin (US), Hospitality: High Contrast DJ set, Metrik, Danny Byrd és Dynamite MC (UK) lép majd fel.

Bacardi Aréna

A Sziget legnagyobb partihelyszínén az alábbi lesz a felhozatal:

Csütörtök: elrow presents: Tini Gessler, Patrick Topping b2b Dennis Ferrer, Paco Osuna, De La Swing. Péntek: STMPD presents: Bart B More, YTRAM, Mercer, Justin Mylo, TV Noise; Julian Jordan, Dyro b2b Loopers. Szombat: Sandro Silva, Maurice West, W&W, Coone, Metzker Viktoria, Roberto Rios. Vasárnap:Alteza Record presents: Yamina, Burak Yeter, David Gravell, Vini Vici, Blastoyz, Andro. Hétfő: Next Level presents: Skrude & Myamo, Dublic, Kayzo, Carnage, Virtual Riot, B'Andre. Kedd: Lotfi Begi, Sigala, Jax Jones live, R3wire & Varski, Katona Greg X Billy Jang.

Samsung Colosseum

Az egyedi felépítmény vendégei pedig ők lesznek:

Szerda: Akos Wex b2b Dephton, Shabaam, Steam Shape, Mateo & Spirit, Sikztah, Jay Lumen, Regal, Blawan, Fjaak, Luigi Madonna. Csütörtök: Garay, Peter Bernath, Coloboma live, Po:ti, Jaffa Surfa, Verrina & Polarize, Raresh, Margaret Dygas, Ryan Elliott. Péntek: Candyman, Chuck & Perge, Sabee & David Mole, Nora Matise, Makto/Gregory/Davko, Poli, John Digweed, Metodi Hristov, Mark Reeve. Szombat: Secret Fusion presents: Pat Duff,Occam live, SouveQ, Fmenezs, Younger Then Me, Craig Bratley, Secret Factory, Marvin & Guy, Red Axes, KiNK live. Vasárnap: ADX, Monolit, Captan Knuckles, Raasa, Ramin Sayyah live, Snilloc, Botek/Melon/X, James Cole & Collective Machine, Butch, wAFF, Anna. Hétfő: Deadcode & Friends presents: Denes Toth, Cvrdwell, Bernathy Zsiga, Man + Machine, Gabor Kraft, SanFranciscoBeat, Black Asteriod, Hot X, Marco Bailey, The Advent, Paul Ritch. Kedd: Pizza Amore,Tolo + Falcao + FankiRidm, Isu + Chrom + Crimson, Manek + Hi, Route 8 live, Imre Kiss, B.Traits, Courtesy, Avalon Emerson, Objekt.

Ibis presents Európa Színpad

Az Európa Színpad programjának összeállításakor minden évben kiemelt szempont, hogy olyan feltörekvő zenekarokat hívjunk meg, akik hazájukon kívül még kevésbé ismertek, így a szigetes fellépésüknek köszönhetően kapnak lehetőséget a nemzetközi közönség előtti bemutatkozásra.



A színpad nevétől függetlenül nem csak európai fellépőkre kell számítani. Idén is lesz ausztrál, izraeli, jordán, török, de koreai fellépőnk is az európai csapatok mellett.

[2019.06.05.]