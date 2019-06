Hamarosan érkezik Pfeifer Tomi első dala!

A bátaszéki énekes vadiúj dalokkal indítja a nyarat.

Hazánkban több olyan énekes is tevékenykedik, akik eddig még nem kaptak megfelelő médianyilvánosságot. Pfeifer Tamás, 25 éves, bátaszéki származású előadó, aki idén kezdte el bontogatni a szárnyait komolyabban.



Az idei évet több nívós rendezvényen való fellépéssel kezdte, így énekelt a bátaszéki Tavaszi Fesztivál nagyszínpadán és többek között a kapolcsi Bondoró Fesztiválon.



Nyáron a közönség a vadiúj dalokat először élőben hallgathatja meg többek között a tatai Víz, Zene, VIrág Fesztiválon és a VOLT Fesztivál tehetségkutatóján is fellép.



Egy biztos, Tamásra rendkívül sűrű nyári szezon vár, hamarosan pedig több új dala is napvilágot lát!



További információ a https://www.facebook.com/ officialpthomas/ oldalon!

[2019.06.06.]