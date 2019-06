Vígszínház nagy bejelentések - ilyen lesz a következő évad Egy új musical, A nagy Gatsby és a Mágnás Miska című operett is szerepel a Vígszínház következő, 124. évadának műsorában. A Vígszínház nagyszerű évadot zárt, amelyben kiemelkedő előadások születtek - értékelt a teátrum budapesti sajtótájékoztatóján Eszenyi Enikő igazgató, hozzátéve: soha annyi bérletet nem értékesítettek még elővételben, mint a 2019/20-as szezonra.



Ennek első bemutatója egy új zenés darab lesz: A nagy Gatsby címszerepét Wunderlich József alakítja, mellette Waskovics Andreát, Ember Márkot és Ertl Zsombort láthatja a közönség. A musical zenéjét Kovács Adrián szerezte, szövegkönyvét Vecsei H. Miklós írta, a dalszövegeket szintén Vecsei H. Miklós és a darab rendezője, ifj. Vidnyánszky Attila jegyzi.



A nagy Gatsby jegyek ITT



A Vígszínház Váci utcai játszóhelyeként működő Pesti Színház évada Spiró György Honderű című komédiájával indul, melyet Valló Péter állít színpadra Orosz Ákossal, Börcsök Enikővel, Lukács Sándorral, Kern Andrással, és Márton Andrással.



A Váci utcai teátrumban folytatódik a Vígszínház Shakespeare-sorozata, a II. Richárd Spiró György-féle fordítását a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, Tompa Gábor rendezi Vecsei H. Miklós főszereplésével. Ugyanott lesz látható Rudolf Péter rendezésében J. M. Synge A nyugati világ bajnoka című komédiája, amelyben mások mellett Kőszegi Ákossal találkozhat a közönség.



Molnár Ferenc A doktor úr című színművel mutatkozott be egykor a Vígszínházban, ahol Zsótér Sándor - a főszerepben Fesztbaum Bélával - most ismét színre viszi a darabot, Forgách András 12 nő voltam című kötetéből pedig a teátrum Házi Színpadára készül adaptáció.



Tolsztoj Anna Kareninája Roman Polák rendezésében lesz látható a Pesti Színházban; a főbb szerepeket Petrik Andrea, Hegedűs D. Géza, Halász Judit, Orbán Levente, Kútvölgyi Erzsébet és Kiss Gergely játsszák.



Csaknem húsz év után mutat be operettet a Vígszínház - idézte fel Eszenyi Enikő, aki rendezőként jegyzi majd Mágnás Miskát. A klasszikus operettben Szilágyi Csenge és ifj. Vidnyánszky Attila mellett Horváth Szabolcs, Dobó Enikő és Hirtling István tűnik fel a színpadon.



Mint az igazgató közölte, a Pesti Színházban ismét megrendezik a Független Színházi Fesztivált és a közelmúltban nehéz helyzetbe került Maladype Társulat egyik előadását befogadják a Házi Színpadra.



Eszenyi Enikő elmondta: a következő évadtól Dobó Enikő, Petrik Andrea, Hirtling István, Horváth Szabolcs, Kiss Gergely, Kőszegi Ákos és Orbán Levente csatlakozik a társulathoz. - MTI - [2019.06.12.]

