Kiderült! Ekkor jelenik meg Ed Sheeran újdonsága Cardi B, Bruno Mars, Stormzy és még számos világsztár énekes és rapper működik közre Ed Sheeran új, No 6 Collaborations Project című új lemezén, amely július 12-én kerül a boltokba. A 28 éves zenész, dalszerző, énekes, Ed Sheeran két kislemezt már megjelentetett új anyagáról. Az egyik az I Don't Care volt, amelyet Justin Bieberrel készített, öt hétig vezette a brit listát, a másik pedig a Cross Me, ebben Chance the Rapper és PnB Rock működött közre - írta a www.theguardian.com.



Ed Sheeran szerdán újabb neveket hozott nyilvánosságra, a tizenöt számos albumon az Atlanti-óceán mindkét oldaláról több világsztár énekel vagy rappel. Köztük van az amerikai Cardi B, Bruno Mars, Camila Cabello, Travis Scott, HER, Meek Mill, Skrillex és Khalid. A Remember the Name című dalban a két rapper óriás, Eminem és 50 Cent tíz év óta először hallható közös felvételen.



Szintén szerepel a lemezen három élvonalbeli brit rapper, Stormzy, Dave, illetve J Hus; utóbbi az amerikai sztárral, Young Thuggal közösen. Szintén feltűnik az albumon a brit R&B énekes, Ella Mai.



A sztárközreműködők nélkül is rendkívül sikeres Sheeran gyakran dolgozik együtt rapperekkel: a No 5 Collaborations Project című, 2011-ben megjelent EP-n JME, Ghetts és Wiley, az egy évvel későbbi The Slumdon Bridge című EP-jén Yelawolf hallható. Eminemmel közös, The River című daluk vezette a listákat, a már említett Stormzyval pedig Shape of You című száma remixe készült.



Ed Sheeran Divide című stúdióalbuma világkörüli turnéja alatt rögzítette a No 6 Collaborations Projectet. Legutóbbi lemeze 2017 legjobban fogyó anyaga volt, a hozzá kapcsolódó koncertsorozat a hírek szerint meg fogja dönteni a U2 2009-2011-es turnéja számait, amely az eddigi legnagyobb bevételű széria volt.



A brit sztár, aki fellép az idei Sziget fesztivál augusztus 7-i nyitónapján, az elmúlt tíz évben több mint száz zenei díjat kapott, köztük négy Grammyt, számait többmilliárdszor nézték meg a legnagyobb videomegosztón. Shape of You című felvételét egyedül csaknem négymilliárdszor. Az eddig három stúdiólemezt készített Ed Sheeran a Grammy-díjak mellett nyert már négy Ivor Novello-díjat, öt Brit Awardsot, hat Billboard Awardsot és 2017-ben a Brit Birodalom Rendje tagja is lett, utóbbit zenei tevékenységéért és a jótékonyság terén végzett szolgálataiért érdemelte ki.



- MTI - [2019.06.23.]

