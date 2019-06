Legendás zenészek is fellépnek a paksi Gastroblues fesztiválon A Ten Years After és Eric Gales is fellép a paksi Gastroblues fesztiválon. A woodstocki fesztivál két legendás, brit szereplője, a Ten Years After (TYA) és Miller Anderson, valamint az amerikai blues élvonalába tartozó Eric Gales is fellép Pakson, az idei 27. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon. A július 1-jén kezdődő, egyhetes fesztivál öt helyszínén 50 koncertet hallhat a közönség - mondta Gárdai Ádám szervező az MTI-nek.

A TYA július 6-án, szombaton játszik majd a 2014-től ismert, négyes felállásban; az együttesben a két alapító Chick Churchill billenytűs és Rick Lee dobos mellett Colin Hodgkinson basszusgitáron játszik, Marcus Bonfanti gitáron és énekkel pótolja a 2013-ban elhunyt Alvin Lee játékát.



A szervező megjegyezte, remélik, hogy a koncerten elhangzik Woodstock egyik emblematikus száma, az I'm going home, illetve a korai Undead és a Stonedhenge című albumok számai közül néhány, de mellettük biztosan új felvételekből is ízelítőt kap a közönség.



A Miller Anderson Band a TYA előtt lép fel; a később a Spencer Davis Grouppal és a Chicken Shackkel is ismertté vált skót gitáros a Keef Hartley Banddel játszott az 1969-es fesztiválon, és woodstocki repertoárt hoz Paksra is. Érdekesség, hogy fellép vele a szaxofonos Lee Mayall, John Mayall unokaöccse - mondta Gárdai Ádám.

Eric Gales, aki péntek este ad koncertet, idén a memphisi Blues Music Award legjobb blues előadója címét kapta. Szintén a tengerentúli bluest képviseli Little G Weevil - Szűcs Gábor - gitáros, ő a jamaicai származású énekesnővel, Dionne Benettel koncertezik.



A szervező a magyar előadók közül kiemelte a Deák Bill Blues Bandet és a fiatalok körében népszerű Ivan & The Parazolt, ez utóbbi csapat Tátrai Tiborral lép a fesztivál nagyszínpadára. Tátrai az idén 25 éves Magyar Atom tagjaként is játszik majd.



A fesztivál utolsó napján nyílt napot rendeznek ingyenes koncertekkel, ahol magyar előadók - a Magyar Atom mellett többek között a Soulbreakers, Varga János és barátai, a Tűzkerék xT - Woodstockot idéző zenével lépnek fel.



Az eseményen ezúttal is lesz templomi koncert; a művészek, mások mellett Miller Andreson és Little G Weevil rövidebb, akusztikus programot adnak elő a paksi evangélikus templomban azoknak, akik nem kedvelik az erősített zenét.



Gárdai Ádám közölte azt is, hogy a templomi koncertek és egy főzőverseny bevételével Paks kárpátaljai testvérvárosa, Visk óvodáját támogatják.



- MTI - [2019.06.23.]

