Lélekhangokból kelt életre a Tankcsapda jubileumi könyve!

A Tankcsapda a Lukács50 után újra jubilál, hiszen idén ünnepli 30 éves fennállását a debreceni rock zenekar. A Tankjubileum sok izgalmas percet tartogat még, hiszen ősszel jön az új sorlemez, év végén a körszínpad turné, és már megjelent a Tankcsapda "Liliput Hollywood - A kendőzetlen igazság" című könyve is, melyet a zenekar sajtósa, Bakó Csaba vetett papírra. A könyvnek köszönhetően a rajongók teljesen új, emberi oldalról ismerhetik meg a debreceni rock banda tagjait. Kertész Tímea, pszichológus kérdésein keresztül pedig betekintést kaphatnak a Tankcsapda legmélyebb lélekhangjaiba is.

"Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek". Akár ez is lehetne a mottója a Tankcsapda zenekar legfrissebb kiadványának, mely egy több, mint 500 oldalas, speciális interjúkra épülő, nagyon tömör, rengeteg információt és mondanivalót tartalmazó könyv lett.

Tartalmában egyedülálló, hiszen Sidi, Lukács és Fejes, Kertész Tímea pszichológusnak mesél mindenről, amit eddig vagy eltitkolt, vagy eltusolt, vagy egyszerűen csak nem kommunikált a zenekar a nyilvánosság felé. A könyvet június 12-én dobta piacra az ország legnépszerűbb rock bandája, egy sajtótájékoztatóval egybekötött nyilvános dedikálás keretében.

Igazság szerint engem meglepett, hogy a könyvben valóban nagyon sok olyan intim dolog is szóba került, amit a Tankcsapda tagjai korábban soha nem kötöttek volna az emberek orrára. Egészen mostanáig minden rajongó és újságíró számára köztudott volt, hogy Lukács, Fejes és Sidi, soha nem beszélnek egy két szónál többet a magánéletükről, zárkózottan, a zenekarra fókuszálva nyilatkoznak, és ettől egyetlen interjúban sem hajlandóak eltérni, a riporter személyétől függetlenül. Most azonban lerántották a leplet saját magukról, és a lehető legnagyobb részletességgel, a lelkek legmélyéig hatolva mutatták meg magukat.

A könyvből többek között az is kiderül, hogy Lukács, Sidi és Fejes milyenek a hétköznapi életben; miként gondolkodnak, milyen értékekben hisznek, milyen csomagot hoztak otthonról, mit várnak maguktól és másoktól, miért váltak meg a korábbi tagoktól, hogy "eladták-e magukat" és persze az is, hogy milyen vargabetűkkel élték túl a kilencvenes évek hedonista korszakát, és hogyan váltak együtt az ország legsikeresebb rock bandájává. Sok mindent ki lehet olvasni a sorok között, de ha csak a lényegre koncentrál valaki, akkor is egészen korrekt, és teljes képet kaphat a Tankcsapda tagjairól. Biztosan lesz, aki másképp képzelte, aki ideálképet faragott magának a Lukács Laci jelenségből, de azért a könyvből kiderül, hogy ő is csak ember, a maga halandó hibáival együtt egész, ahogy Sidi és persze Fejes is. A Liliput Hollywood elolvasása után számomra csak még szerethetőbbé váltak mindhárman, hiszen nem a tökéletesség tesz egy embert értékessé, hanem az, hogy mi van a szívében. Az pedig egyértelműen kiderül, hogy mindhárman jó szándékú, jószívű emberek, akik nagyon jó barátok és nagyon szeretik egymást. Látják a másik hibáit, van, ami idegesíti őket a másikban, de az biztos, hogy a bajban bármikor számíthatnak egymásra.

Amit nem tudnak, azt kitöltik

Szerintem több szempontból is zseniálisan húzás volt ez a különleges kiadvány; hiszen a Tankcsapda több könyvet (összesen ötöt) is megjelentetett már fennállása óta, különböző évfordulók alkalmából. Ilyen volt például a 2012-ben kiadott "Tele a tankot - 12 év képekben" című könyv is, ami összefoglalta a zenekar múltját és jelenét Cseresznye távozását követően. Később, 2016-ban a Tankcsapda és Lévai Balázs közösen készítettek egy dokumentumfilmet, mely bemutatta a tagok és a stáb mindennapjait, de ennél közelebb már nem engedték magukhoz a nyilvánosság kíváncsi szemét. Ez érthető is, hiszen, ahogy az ember egyre ismertebbé válik, egyre keményebb anyagból építi maga köré azt a bizonyos védőfalat, hogy áttörhetetlen legyen. Óhatatlan és rendszeres reakció ez azoknál, akik hivatásuk révén ismert emberekké, vagy ha úgy tetszik, sztárokká válnak. Nem lehet ezért haragudni senkire, hiszen minél többen ismernek, annál többen dicsérnek, de annál többen is rúgnak beléd. Egyenesen arányosak ezek a dolgok. Ezt a munkám során már magam is megfigyeltem, és meg is tapasztaltam. Éppen ezért mindig is értettem, sőt nagyon tiszteltem a zenekar tagjait azért, hogy soha nem csináltak magukból cirkuszi majmot. Minden egyes média szereplésük a zenélésről, és a zenekarról szólt. Mégis azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a Tankcsapda tiszta vizet öntsön a pohárba, különösen az embereket évek óta foglalkoztató kérdések tekintetében, hogy végre mindenki meglássa milyen lelki mozgatórugók, és sokszor érzelmi válságok állnak egy-egy fajsúlyos, lelkileg nagyon nehéz döntés hátterében.

Ideje volt egy ilyen, egyedülálló életmű könyvnek. Az pedig különösen jó ötlet volt, hogy nem egy kívülálló riporterhez, hanem egy pszichológushoz fordultak, Kertész Tímea személyében. A pszichológus hölgy szakértelmének, és kérdéseinek köszönhetően sokkal érdekesebb, velősebb lett az egész könyv. Hiszem, hogy sokat fog segíteni az embereknek megérteni a Tankcsapda működésének hátterét, Sidi, Lukács és Fejes lelkivilágát, döntéseik okait, és azt a rögös utat, amit ez a három férfi eddig együtt végigjárt. Ideje volt ennek a "megtisztulásnak", hiszen sokan, sokféleképpen támadták és támadják ma is a zenekart, annak ellenére, hogy a teljes képet igazából senki nem láthatta, soha. Nem lehet ezért hibáztatni az embereket, mert az emberi természet már csak ilyen: A hiányos információkat az agy, a saját elképzelései szerint kitölti, és hát ahány ember, annyi elképzelés. A Tankcsapda "A kendőzetlen igazság" megmutatásával ezt a problémát tökéletesen megoldotta.

Indul a körszínpad turné is

A jubileum alkalmából nemcsak a háttérben, a színpadon is mindent megmutat magából a debreceni rock trió. Ősszel ugyanis újra körszínpados koncertekkel örvendeztetik meg magukat és a rajongókat is. A 2017-es Papp László Budapest Sportaréna, valamint a debreceni Főnix Csarnok koncertek óriási sikere után, idén év végén hat nagyváros Arénájába is elviszik a körszínpados Tankcsapda showt. A körszínpad nemcsak elképesztő látványos, és izgalmas, de óriási kihívást is jelent, mind a technikai stáb, mind a zenészek számára. Valamennyi város, más és más technikai felkészültséget igényel és jóval több háttérmunkát, mint egy hagyományos koncert.

A különleges koncert látható lesz Győrben, Veszprémben, Pécsett, Szombathelyen, Szegeden, és persze Debrecenben is. A hat helyszín építése már napokkal korábban elkezdődik majd, hiszen több mint százötven ember összehangolt munkáját igényli. A logisztikai előkészítés, tervezés már egy évvel korábban megkezdődött, de nagyon megéri, hiszen a középre helyezett színpadnak köszönhetően, egészen különleges, testközeli élményt, látványos show-t, és hús-vér rockzenét kapnak majd az élőzene és a Tankcsapda szerelmesei.





Suri Andi

[2019.06.24.]