Richie Kotzen visszatér Budapestre Richie Kotzen 2019-ben visszatér Budapestre, hogy ismét lenyűgözze magyar rajongóit, most a Barba Negra Track színpadáról, július 9-én. Amikor Richie Kotzen gitározik, hallani lehet, hogy ő az. A gitárvirtuóz, énekes és dalszerző olyan egyedi stílussal rendelkezik, amely azonnal felismerhető és megfogja az embert.



Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a Fender már két, úgynevezett “signature” modellel is kifejezte megbecsülését RICHIE KOTZEN iránt. Gitárstílusával, amely a rock, a blues és a jazz fúziója a soul és popzenével, RICHIE KOTZEN rendkívül változatos, immár 20 éves karrierrel rendelkezik. Ezen időszak alatt kísérő triójával hűséges rajongói bázist épített az Egyesült Államokon kívül szerte Európában, Latin-Amerikában és Japánban is. 2019-ben pedig visszatér Budapestre, hogy ismét lenyűgözze magyar rajongóit, most a Barba Negra Track színpadáról, július 9-én. A budapesti koncertre jegyek most még kaphatók a www.livenation.hu, www.funcode.hu és a http://track.barbanegra.hu oldalakon keresztül.

[2019.06.29.] Megosztom: