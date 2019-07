Rockmaraton 2019: Egy hét van a startig Hamarosan minden készen áll hazánk egyetlen, árván maradt metálfesztiváljának kezdetéig, ahol minden eddiginél több zenekar várja a nagyérdeműt. Azt hiszem minden, magára valamit adó rockmaratonos osztja azon véleményemet, hogy az idő rohanása egy szempontból igazán kielégítő: még eleven élnek a tavalyi emlékek, hamarosan mégis újabbakkal gazdagodhatunk, mivel karnyújtásnyira van a 2019-es fesztivál nyitónapja. Újra különös nesz lesz úrrá a Szalki-szigeten: dolgoznak a szervezői Bobcatak, épülnek a színpadok, vendéglátó sátrak, napok múlva minden készen áll ahhoz, hogy naponta sokezren élvezhessék a Rockmararton miliőjét.



Varga Zoltánék ötödször veszik birtokukba az Adony melletti ártér területet, ami véleményem szerint Magyarország jelenlegi legkitűnőbb fesztivál helyszíne.



A szervezők idénre is hűek maradtak booking-koncepciójukhoz, vagyis idénre is leginkább olyan bandáknak adnak teret, akik vagy még egyáltalán, vagy réges-régen kaptak meghívást.



Rádásul a szerencse faktorral sem álltak hadilábon, hiszen idén minden egyes nap telis tele lesz izgalommal, nem kapnak pihenőt a szcéna rajongói.



Véleményem szerint a péntek és a szombat lesz az esemény fénypontja, előbbi napon a Max Cavalera vezette Soulfly lesz a napi headliner, másnap pedig az egész esemény legeslegjobban várt formációja, a totális Pantera programmal érkező Philip Anselmo and the Illegals. Egy kis rövid ízelítő mire is számíthatunk szombaton:







Ezen felül említsük meg, hogy ha kedd, akkor ismét a punk az úr, jelen lesz az angol Booze and Glory, a The Exploited, valamint az The Casulalities is. Ahogy tavaly, idén is a hardcore szegmens kapta a szerdát, hosszú éveket követően itt tér vissza a legendás Terror zenekar. Majd csütörtökön a Paradise Lost viszi majd a prímet. Összesen öt színpadon 160 zenekar „bontja a rendet” a hatnapos metál-mulatságon.



Jómagam, alig várom, hogy átléphessem a Rockamarton kapuját, s belevessem magam az idei programkavalkádba, de gondolom, ezzel ti sem vagytok másként. A Rockmaraton zenei programjának napi bontását az alábbi linken lelhetitek fel: https://rockmaraton.hu/programok - Páll Norbert - [2019.07.01.]

