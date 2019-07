Ekkor lesz a Francia Intézet utcabálja Francia hullámok címmel hirdette meg idén a vízpartokhoz kötődő nyári programját a Budapesti Francia Intézet, amely a francia nemzeti ünnephez kötődő nyári utcabállal indítja a szezont július 13-án. A Francia Intézet vízivárosi épülete elé meghirdetett utcabál ezúttal szakít a hagyományokkal - ígéri az intézet által az MTI-hez eljuttatott közlemény. A francia kötődésű fellépők mellett a magyar Bélaműhely hangszerkészítő workshopjával és karmesterjátékával színesíti a programot. Este a Hét Hat Club zenekara ötvözi a Balkán és Erdély zenei világát a francia sanzonéval, majd az utcabált éjszakába hajló bakelitlemezes buli zárja, Dj Cyborg Templar a mai francia elektronikus zenék mellett jazzt, soult, funkot is mixel. A Francia Hullám programsorozatnak a Római-parti Fellini Kultúrbisztró ad otthont. A július 10-én kezdődő vízi mozi (a Vízhatás című romantikus vígjáték) főszereplője természetesen a víz, de a nyitófilm előtt még egy új punk-jazz trió, a Kinetic Erotic koncertjévél is várják a nézőket. A Cannes-ban díjazott Vízhatásban a negyvenes darukezelő, Samir őrülten belehabarodik egy nőbe. Megtudja, hogy Agathe úszóoktató, ezért beiratkozik egy tanfolyamra, holott tökéletesen úszik. Audrey Tautou főszereplésével július 17-én folytatódik a program A mélység kalandorával. A César-díjas filmben Jacques-Yves Cousteau feleségével és fiaival él egy álomvillában a Földközi-tenger partján, de a férfi többre vágyik: merész kalandokra. Az utóbbi évek egyik legsikeresebb vígjátéka a Szabadúszók, melyből július 24-én kiderül, hogyan próbálja kézbe venni a sorsát egy csapatnyi középkorú, az élet által már kellőképpen megviselt, pocakosodó férfi.



Július 31-én, a Francia Hullám zárásaként a Louise és a tél című animációs filmben a főszereplő a nyár végén lekési az utolsó vonatot, és ottragad egyedül a kihalt, tengerparti városkában. Louise feltalálja magát, és berendezkedik a télre.



A Francia Intézet a Bánkitó Fesztiválon is jelen lesz: július 12-én egy film vetítéséhez kapcsolódva szervez workshopot szenzitív témákról.



A nyári programsorozat csak szeptember 14-én, a Francia Intézet nyílt napján zárul. Lesznek digitális workshopok, nyelvóra-bemutatók, filmvetítés, kreatív foglalkozások, játékok, egész napos beiratkozás és egy különleges színielőadás.



Új fejezet nyílik a Francia Intézet médiatárának történetében is. A nyári felújítás után a Médiatheque barátságos terekkel, VR szemüvegekkel, frissített digitális anyagokkal, irodalmi újdonságokkal, kényelmes kanapékkal és Budapest egyik legszebb panorámájával várja nem csak a franciául tudókat - áll a Francia Intézet közleményében. [2019.07.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gretsch Catalina shell szett hangszer [2019.06.24.]

Swan 2000 Beatles Roadshow menedzser zenekar [2019.06.12.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu